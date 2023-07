Tragedia al Giro dell'Alta Austria: morto il 17enne Jacopo Venzo

Ancora una tragedia nel mondo del ciclismo. Lo junior vicentino Jacopo Venzo, 17enne di Cartigliano, ha perso la vita in Austria dopo una terribile caduta in discesa durante la prima tappa della Junioren Rundfahrt, il Giro dell'Alta Austria. L'annuncio è arrivato oggi, anche se la tragedia è accaduta nella giornata di ieri, da parte della sua squadra, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino con un post su Facebook. Il ciclista è deceduto in ospedale per le ferite riportate. I parenti la scorsa notte sono giunti a Linz. La gara a tappe è stata subito annullata.

La ricostruzione

Venzo, vicentino di Cartigliano, aveva compiuto 17 anni il 29 giugno ed era arrivato quest’anno nella nuova squadra dalla vicentina Velo Junior Nove. In gara, che aveva terminato all'87° posto la cronometro di apertura, è precipitato durante la prima tappa in linea, 94,5 km da Haid/Ansfelden e Marchtrenk, lungo la discesa del Monte Mistelbacher, a una quarantina di km a nordest di Vienna. Subito soccorso dai medici di gara, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale universitario Kepler di Linz ma non ce l'ha fatta ed è spirato nella notte. Considerato un talento aveva concluso al 20° posto il Giro di Primavera. Fra i suoi risultati migliori, anche il quarto posto alla Coppa Senio a Cotignola (Ravenna), dello scorso 19 marzo.

Il messaggio della squadra

Una dinamica del tutto simile a quella che un mese fa, al Giro di Svizzera, aveva causato la morte di Gino Mader, ricordato proprio ieri al Tour de France da Matej Mohoric. Anche l'Unione europea di ciclismo ha espresso il suo cordoglio con una nota ufficiale.