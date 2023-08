The imitation game, Benedict Cumberbatch "attacca" il perdono reale a Turing

The imitation game è il film che va in onda questa sera alle 20.55 su TV2000 e che è importante perché racconta una storia vera che permette al grande pubblico di conoscere la storia del matematico Alan Turing, che ebbe un ruolo molto importante durante la Seconda Guerra Mondiale, quando aiutò il governo inglese a decifrare alcuni messaggi dell'esercito tedesco.

The imitation game, la trama

Alan Turing (Benedict Cumberbatch) è un matematico di fama nazionale, noto anche per essere un personaggio difficile da inquadrare, con un comportamento che non sembra sposarsi alla perfezione con le regole del viver civile. Nonostante questo lo scienziato viene assunto dal governo inglese e tenuto sotto sorveglianza dal capo dei servizi segreti Stewart Menzies (Mark Strong) per cercare di decifrare Enigma, la macchina utilizzata dai tedeschi per scambiarsi messaggi segreti durante i conflitti della Seconda Guerra Mondiale. Decodificare l macchina, però, diventa un vero e proprio incubo, perché l'esercito nazista sembra aver previsto tutto: il loro codice cambia ogni giorno, allo scoccare delle ventiquattro ore, perciò per Turing e la sua squadra è impossibile scoprire la chiave di decodifica che si aggira intorno ai miliardi di possibilità. Nella speranza di avere una squadra che sia in grado di fronteggiare una sfida di questo livello, Alan decide di lanciare una sfida: crea un cruciverba con la promessa di assumere chiunque riesca a risolverlo in sei minuti. Ed è così che Joan Clarke (Keira Knightley) entra nella sua vita.

La posizione di Benedict Cumberbatch