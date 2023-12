Mr. & Mrs. Smith. Così iniziò la storia d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Di recente Angelina Jolie ha annunciato la sua volontà di abbandonare Hollywood, un ambiente che trova tossico e nel quale non si sente più a suo agio. Ma fino a pochi anni fa, l'attrice di Mr. & Mrs. Smith - pellicola che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4 - è stata al centro dell'attenzione del cosiddetto show business anche grazie alla sua relazione con Brad Pitt, iniziata in forma galeotta proprio sul set del film diretto da Doug Liman. Ecco come è andata.

Mr. & Mrs. Smith, la trama

Per John (Brad Pitt) e Jane (Angelina Jolie) Smith il loro amore è stato il più proverbiale dei colpi di fulmine. Dopo appena sei settimane essersi conosciuti in Colombia, infatti, i due sono convolati a giuste nozze, convinti di aver trovato la propria metà. Cinque anni dopo, i due stanno ancora insieme ma la felicità sembra evaporata: nel matrimonio c'è una forte crisi, che i due stanno cercando di risolvere, con qualche difficoltà. Tuttavia c'è anche un altro problema. Entrambi, infatti, sono dei killer professionisti, mercenari che uccidono la gente su commissione, ma né Jane né John sanno che il proprio partner condivide la stessa carriera. Tutto cambia quando entrambi vengono scelti per portare a termine una missione specifica: il dover condividere il "campo di battaglia" fa sì che i due finalmente scoprano la verità. Ma l'emergere della realtà dei fatti non fa che complicare le cose dal momento che a Jane viene ordinato di uccidere John e quest'ultimo riceve un ordine pressoché uguale. Quando, finalmente, si rendono conto di non potersi uccidere a vicenda e che l'amore che provano l'uno per l'altra è ancora lì, Jane e John dovranno allearsi per far sì che non siano altri a togliere loro la vita.

L'inizio di una favola senza lieto fine

"Mi sono innamorato in quel film". È con queste parole, rilasciate al Daily Mail, che Brad Pitt ha parlato di Mr. and Mrs. Smith nel 2008, quando la sua relazione con Angelina Jolie era già stata "normalizzata", ed era diventata una delle più amate tra tutte quelle nate sul set. Per lungo tempo i brangelina sono stati il simbolo del vero amore nel mondo fittizio di Hollywood e il fatto che entrambi fossero star del cinema e persone estremamente avvenenti ha fatto sì che molti continuassero a seguirli come se fossero davvero i due protagonisti di una favola. Proprio come avviene con Jane e John Smith, l'amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt è stato una sorta di colpo di fulmine a cui entrambi non hanno saputo resistere.

Sebbene negli anni la Jolie abbia sempre affermato di aver aspettato il divorzio di Brad Pitt - che era ancora sposato con la Jennifer Aniston di Friends - per non diventare una di quelle persone adultere e bugiarde, l'attrazione tra i due attori è sempre stata evidente. Il dover condividere il set praticamente ogni giorno, così come la possibilità di passare tante ore insieme, ha fatto sì che i due attori smettessero ben presto di interpretare solamente la parte prevista dal copione e, proprio come avviene ai protagonisti del film, cominciarono a rendersi conto di essere sul punto di innamorarsi l'uno dell'altra. A questo proposito è emblematica un'intervista di Angelina Jolie che al New York Times, parlando dei suoi figli, ha raccontato: " Non molte persone possono guardare un film e vedere i propri genitori mentre si innamorano". Come riporta la testata Glamour i brangelina erano innamorati più che mai: lui adottò i figli adottivi di lei e insieme riuscirono a dribblare qualsiasi pettegolezzo, qualsiasi tentativo di accostare una relazione adultera all'uno o all'altra. Poi, nel 2014, ci furono le nozze in Francia, presso Chateu Miraval e tutto sembrava puntare verso quel lieto fine che solo le favole conoscono e che difficilmente si applica alla vita normale.