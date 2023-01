Odio l'estate, il film che ha riunito Aldo, Giovanni e Giacomo

Odio l'estate è il film di Massimo Venier e interpretato dal trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, che va in onda questa sera alle 21.21 su Canale 5.

Odio l'estate, la trama

Aldo è un uomo dall'aspetto e dai modi coatti, che non riesce a trovare un posto fisso ed ha una non tanto leggera forma di ipocondria. Giovanni è un uomo preciso, organizzato, che però sta guardando la sua azienda dirigersi verso una bancarotta. Giacomo è un professionista, un medico di successo, che però non riesce a instaurare un rapporto forte e sincero con il figlio, che è appena entrato nella turbolentà pubertà. I tre uomini non potrebbero essere più diversi gli uni dagli altri e di certo non avrebbero scelto di passare le vacanze insieme. Ma a causa di una serie di vicissitudini i tre, insieme a mogli e figli, si trovano a dover condividere la stessa casa nella stessa località di viaggiatura. Naturalmente la convivenza forzata, insieme alla presenza di così tante persone sotto lo stesso tetto, porta alla nascita di non pochi screzi, ma pian piano all'interno delle mura si stabiliscono degli equilibri e delle relazioni inaspettate. Finché i tre protagonisti non si troveranno a dover affrontare un viaggio nel viaggio, alla ricerca di un ragazzo scomparso.

La "reunion" di Aldo, Giovanni e Giacomo

Quando è stata annunciata l'uscita al cinema di Odio l'estate, i fan del noto trio comico - diventato famoso grazie a Mai dire gol - hanno esultato perché si trattava di una vera e propria reunion che lasciava presagire un ritorno in grande stile. Aldo, Giovanni e Giacomo mancavano infatti dal grande schermo da quattro anni, da quando, cioè, nel 2016 uscì Fuga da Reuma Park. Il film, realizzato anche per festeggiare i venticinque anni di carriera insieme, ottenne in realtà un riscontro molto freddo e secondo alcuni è ancora il punto più basso della filmografia dei tre. Forse fu proprio a causa di questo insuccesso che, come ricorda Coming Soon, i tre artisti decisero di prendere una pausa e intraprendere carriere distinte. Aldo Baglio prese parte al film di Enrico Lando Scappo a casa, Giovanni Storti si dedicò alla stesura di un libro, mentre Giacomo Poretti realizzò uno spettacolo teatrale. In effetti, con Fuga da Reuma Park il pubblico aveva avuto un sentore che la pellicola avrebbe rappresentato una sorta di addio alle scene dei tre comici. Ed è anche per questo che l'arrivo nel 2020 di Odio l'estate venne accolto con la gioia dedicata alle sorprese gradite.

Un altro motivo per cui l'arrivo di Odio l'estate entusiasmò molto i fan dei tre attori è dovuto al fatto che per l'undicesimo film realizzato insieme come attori tornò dietro la macchina da presa Massimo Venier, che aveva già firmato la regia di alcune pellicole cult di Aldo, Giovanni e Giacomo, come Tre uomini e una gamba, Così è la vita e, tra gli altri, lo splendido Chiedimi se sono felice. Tutta la produzione di Odio l'estate, dunque, sembrava essere stata costruita proprio per festeggiare il ritorno sul grande schermo della squadra che già molto aveva dato al genere della commedia nel cinema italiano. Non a caso, non appena uscito in sala, il film fece incetta di incassi, con risultati che continuarono a crescere nel corso delle prime settimane. Odio l'estate ottenne anche una nomination ai Nastri d'Argento come migliore commedia dell'anno, riuscendo però a vincere "solo" il premio per la miglior colonna sonora a Brunori Sas. Di fatto, comunque, la pellicola sancì la reunion del trio comico e il loro ritorno in sala, che aprì le porte per una nuova fase della loro carriera, confermata a fine 2022 con l'uscita di Il grande giorno, sempre per la regia di Massimo Venier.