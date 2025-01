Città stressante anche per i cani. Un corso contro le fobie cittadine

Ascolta ora 00:00 00:00

Le orecchie tese indietro. Il respiro affannoso. Poi tremori, tentativi evitamento, diarrea da stress, panico e iper vigilanza. Sono questi i segnali di stress dei cani milanesi che, come i loro padroni, sviluppano comportamenti nervosi nel vortice della metropoli. La città, con i suoi rumori, i suoi spazi verdi spesso ridotti, l'affollamento in pochi metri quadri, può generare infatti ansia e stress anche negli animali domestici. A dirlo sono esperti e studiosi del comportamento canino, come Stanley Coren, professore di Psicologia della University of British Columbia citando uno studio condotto dall'Università finlandese di Helsinki: a generare sintomi di fobia sociale nei pet, pare sia anche il contesto ambientale, tanto che i cani che vivono in situazioni più urbanizzate hanno un livello di fobia nei confronti degli umani circa il 45% più alto dei cani che vivono in ambienti più naturali. A tal punto che per correggere i disturbi comportamentali del cane è stato creato uno specifico corso pensato da Ca' Zampa e tenuto dall'educatore cinofilo Paolo Bosatra e dal veterinario comportamentalista Jacopo Riva, nelle cliniche di Arese, Milano Portello, Milano Montenero e Cremona.

Si tratta di uno dei primi programmi completi presenti in Italia ed in Lombardia, che abbinano l'educazione cinofila con la veterinaria comportamentale con cui risolvere fobie «canine» e rafforzare il rapporto con l'animale. Il corso insegna a interpretare il linguaggio della bestiola, aiutando non solo il cane a diventare un perfetto cane cittadino, ma anche il proprietario a capire le esigenze e la comunicazione del suo animale.