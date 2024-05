730 precompilato, via da domani. Ecco tutte le novità

Via al nuovo 730. Il modello dovrà essere inoltrato entro il 30 settembre 2024, indipendentemente che sia precompilato o meno mentre quello redditi entro il 15 ottobre. Da lunedì 20 maggio sarà possibile inoltrare all'Agenzia delle Entrate il documento precompilato relativo al periodo d'imposta del 2023. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Il modello

Il modello può essere modificato, integrato rispetto a quanto definito dalle Entrate oppure semplicemente accettato. Già dal 30 aprile era possibile visionare il documento. Sarà possibile chiudere la procedura fino al 30 settembre per il 730 per il modello Redditi, invece, fino al 15 ottobre. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate, tra il 30 aprile e il 17 maggio, circa 3 milioni e 900mila contribuenti hanno avuto accesso diretto alla fase di consultazione. Quest'anno la dichiarazione precompilata è diventata anche semplificata: è più immediata e facile da usare, senza quadri, codici o righi, ma suddivisa in semplici sezioni. La modalità ordinaria utilizzata per la dichiarazione precompilata fino allo scorso anno è ancora disponibile, ma i contribuenti possono scegliere la versione semplificata. In questa nuova versione, i dati (sia quelli utilizzati che non) sono visualizzati in un'interfaccia facile da navigare, grazie all'uso di termini comuni che indicano chiaramente le sezioni con dati da confermare o modificare: "casa e altre proprietà", "famiglia", "lavoro", "altri redditi", "spese sostenute".

Le novità

Dal 2024, prima di inoltrare la dichiarazione sarà possibile scegliere la voce “nessun sostituto”, in questo modo si potrà ricevere l’eventuale rimborso dalle Entrate anche se sussiste un datore di lavoro o ente pensionistico che deve fare i conguagli. L'opzione è disponibile anche se dalla dichiarazione risulta un debito: in tal caso, il contribuente che invia il modulo direttamente potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. La procedura permette di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso.

Come accedere alla dichiarazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione, è necessario entrare nella propria area riservata utilizzando Spid, Cie o Cns. È possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell'Agenzia. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Chi deve presentare la dichiarazione

Devono presentare la dichiarazione dei redditi 2024 tutti coloro che nel 2023 hanno percepito dei redditi e non rientrano nei casi di esonero, così come i soggetti obbligati a mantenere le scritture contabili, come i titolari di partita IVA, che devono sempre presentare la dichiarazione anche se non hanno guadagnato nulla. Inoltre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi è previsto quando:

i redditi sono percepiti da un unico sostituto d'imposta che ha effettuato le ritenute di acconto, oppure da più sostituti ma certificati dall'ultimo che ha fatto il conguaglio;

il reddito deriva dall'abitazione principale e sue pertinenze, e altri fabbricati non affittati;

il reddito proviene da collaborazioni coordinate e continuative, compresi i lavori a progetto;

si percepiscono redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli con cedolare secca);

si percepiscono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Sono esenti dall'obbligo di presentazione i soggetti che ricevono: