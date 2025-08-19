Pensioni, aumenti in arrivo a settembre: ecco per chi

A breve, con la pubblicazione dei cedolini per il mese di settembre, si potrà comprendere a quali pensionati spetta l'aumento dell'assegno: raggiungendo l'area personale MyInps tramite Spid, Cie o Cns, infatti, sarà possibile verificare se si è beneficiari di un incremento grazie all'accredito del rimborso Irpef.

In questo periodo dell'anno si colloca il conguaglio conseguente alla presentazione del 730, che per i pensionati può significare l'attribuzione di un credito o di un debito Irpef, ovvero rispettivamente il rimborso di quanto versato in più oppure la trattenuta, che viene effettuata in un'unica soluzione o suddivisa in più rate: in ogni caso gli effetti si vedono direttamente sul totale dell'assegno spettante.

L'aumento in previsione per settembre non riguarderà tutti, ma solo i contribuenti risultanti a credito Irpef che hanno presentato la propria dichiarazione dei redditi mediante modello 730/2025 indicando l'Inps come sostituto d’imposta. Quando si parla di pensioni, i rimborsi o le trattenute Irpef vengono attuati due mesi dopo la ricezione del prospetto di liquidazione, ragion per cui coloro i quali hanno inviato la dichiarazione entro lo scorso 31 maggio dovrebbero aver già recuperato il proprio credito nel cedolino del mese di agosto. Ciò significa quindi che a beneficiare degli aumenti di settembre, qualora fossero state trattenute imposte maggiori a quelle dovute, sono quei pensionati il cui 730/2025 è stato trasmesso entro il 30 giugno scorso.

Un'eccezione è rappresentata da quanti hanno maturato un rimborso superiore a quota 4mila euro: in questi casi vengono sempre effettuate delle verifiche supplementari da parte dell'Agenzia delle entrate, che comunque le comunica prontamente ai contribuenti.

Come detto, ovviamente, non tutti hanno diritto a un rimborso, e in particolar modo questa situazione si verifica qualora il pensionato sia titolare di altri redditi: in questo caso è probabile che le trattenute già effettuate nel corso del 2024 non siano sufficienti e vi sia da versare un'ulteriore quota Irpef. Le tempistiche sono le stesse segnalate in precedenza, ma a differenza di quanto avviene per il credito, erogato in un'unica soluzione, le trattenute possono essere effettuate su più rate.

Per quanto riguarda l'accredito, la data è lunedì 1 settembre per coloro i quali ricevono l'assegno su conto corrente, libretto postale

lunedì 1 settembre: cognomi dalla A alla B;

martedì 2 settembre: cognomi dalla C alla D;

mercoledì 3 settembre: cognomi dalla E alla K;

giovedì 4 settembre: cognomi dalla L alla O;

venerdì 5 settembre: cognomi dalla P alla R;

sabato 6 settembre (solo di mattina): cognomi dalla S alla Z.

o carta prepagata dotata di Iban. Per i pensionati che si recheranno presso gli uffici postali per ritirare la somma spettante i contanti, in caso di cifre inferiori ai mille euro, le date di riferimento sono le seguenti: