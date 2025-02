Bonus Bollette 2025: requisiti, importi e limiti Isee

Ascolta ora 00:00 00:00

Grazie agli importi incrementati rispetto al 2024, anche per il 2025 il Bonus Bollette si conferma un sostegno significativo per molte famiglie italiane alle prese con le spese di luce, gas e acqua. Gestito dall’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) con un sistema di erogazione automatizzato e requisiti chiari, questo sconto viene applicato alle bollette dei nuclei familiari che rispettano determinati requisiti economici e familiari. Vediamo quali e come.

Chi può beneficiarne

Per accedere al Bonus Sociale è necessario avere un Isee entro i seguenti limiti: 9.530 euro per famiglie fino a tre figli a carico; 20.000 euro per famiglie numerose con almeno quattro figli.

Possono usufruirne anche i nuclei in cui un componente necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita. La fornitura deve essere intestata a un membro della famiglia e risultare attiva, o al più temporaneamente sospesa per morosità. In caso di gas condominiale, è richiesto che sia destinato esclusivamente all’abitazione. È importante sottolineare che il bonus spetta a un solo contratto per tipo di fornitura per ogni nucleo familiare.

Importi del Bonus

L’importo dello sconto varia a seconda della tipologia di utenza e della composizione familiare. Ecco in quali termini:

Bonus Luce:1-2 componenti, 167,90 € annui (13,80 € mensili); 3-4 componenti, 219,00 € annui (18,00 € mensili); oltre 4 componenti, 240,90 € annui (19,80 € mensili). Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta e suddiviso nelle fatture emesse durante l’anno.

Bonus Gas: L’importo dipende dalla zona climatica, dall’uso del gas (cottura, riscaldamento o entrambi) e dal numero di familiari. Ad esempio, per famiglie fino a quattro componenti, uso combinato di cottura e riscaldamento, da 58,50 € a 91,80 € a trimestre; per famiglie con oltre quattro componenti, uso combinato di cottura e riscaldamento: da 66,60 € a 93,60 € a trimestre. Lo sconto è calcolato su base trimestrale e viene applicato direttamente nelle bollette emesse nel periodo di riferimento.

Bonus Idrico: garantisce l’accesso agevolato a 50 litri di acqua al giorno per ciascun componente della famiglia. L’importo dipende dalla località di residenza e dalla tipologia di contratto con il gestore idrico.

Come si ottiene

Una delle principali agevolazioni di questo bonus è l’assenza di una domanda specifica. Basta presentare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) per il calcolo dell’Isee. Se si rientra nei limiti previsti, il bonus viene applicato automaticamente sulle bollette per 12 mesi.

