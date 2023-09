Btp Valore e Btp Italia, cosa conviene e quanto rendono

Novità per Btp Italia e Valore. Il termine "quotazione sotto la pari" è di fondamentale importanza per chi ha investito nei Btp Italia. Questa accezione indica che il valore di mercato di un titolo finanziario è inferiore a quello nominale o a quello di rimborso previsto alla scadenza. Molto semplicemente un titolo quotato "sotto la pari" può essere acquistato a un prezzo più basso rispetto a quanto sarà rimborsato quando arriva alla scadenza. Per quanto riguarda il Btp Valore i tassi cedolari minimi garantiti sono del 4,10% per i primi tre anni e del 4,50% per i successivi due anni. Ecco cosa può fare chi ha investito nei Btp Italia.

Inflazione

I Btp Italia sono gli unici titoli di Stato italiani indicizzati al tasso di inflazione nazionale questo significa che il loro valore viene modificato periodicamente in base al tasso che indica la variazione relativa del livello generale dei prezzi. Per quanto riguarda i titoli in questione, dopo aver pagato le cedole semestrali, alcune delle quali superiori al 4% nel 2022 e nel primo semestre del 2023, il loro valore sta diminuendo. Le quotazioni dei buoni del tesoro poliennali sul mercato secondario mostrano che sono tutti scambiati a un prezzo inferiore rispetto al loro valore di rimborso a scadenza, che è pari a 100, quindi all'ammontare del capitale inizialmente investito.

Quotazioni dei Btp Italia

Di primo acchito le quotazioni dei Btp Italia sul mercato secondario possono sembrare basse, ma è importante considerare diversi fattori. Prima di tutto il valore delle quotazioni non tiene conto della cedola che si sta formando, ovvero degli interessi accumulati fino alla data di pagamento della stessa, questo proviene sia dalla quota di interesse minimo garantito e dalla rivalutazione dovuta all'inflazione. Un altro fattore da considerare riguarda la perdita del premio di fedeltà nel caso in cui il titolo venga venduto prima della scadenza. È importante sapere che il premio in questione non influisce sulla quotazione del titolo.

Btp Valore

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze indica che i tassi cedolari definitivi verranno annunciati alla chiusura dell'emissione e potrebbero essere rivisti solo al rialzo in base alle condizioni di mercato. Questo titolo è destinato principalmente ai piccoli risparmiatori con cedole pagate trimestralmente e una scadenza di 5 anni, offrendo un extra premio di fedeltà. È possibile acquistare il titolo attraverso l'home banking o presso la propria banca o ufficio postale. È prevista una tassazione agevolata del 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà. L'investimento minimo è di 1.000 euro, senza un tetto massimo, ma il Ministero potrebbe chiudere l'emissione anticipatamente.

I titoli tradizionali

Il calo delle quotazioni dei Btp Italia è dovuto al rallentamento dell'inflazione, se quest’ultima era più alta, le cedole dei Btp Italia risultavano più elevate. Bisogna poi considerare che i rendimenti delle emissioni dei titoli tradizionali sono aumentati e questo ha reso i Btp Italia meno attraenti.

Diversificare

Una regola molto importante riguarda la diversificazione, ovvero la strategia di ripartire il proprio portafoglio tra diversi strumenti. Applicare questo piano con titoli legati all'inflazione è considerato particolarmente positivo, specialmente dato il rallentamento dell'inflazione. Inoltre, i Btp Italia hanno durate solitamente brevi, mediamente di 3 o 4 anni, questo può essere vantaggioso per gli investitori. I titoli in questione offrono comunque rendimenti competitivi rispetto ai titoli tradizionali.