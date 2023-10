Btp people, cosa sono e perché convengono ai piccoli risparmiatori

Nel contesto della recente manovra finanziaria, si prospetta un importante cambiamento per quanto riguarda il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l'Isee, in Italia. Questa modifica mira a stimolare gli investimenti nei cosiddetti Btp People, titoli di Stato pensati per i piccoli risparmiatori. Ecco tutte le novità.

Gli obiettivi

L'articolo 39 della legge di bilancio afferma che titoli di Stato verranno esclusi dal calcolo Isee. Si tratta di un provvedimento che è stato inserito come parte del pacchetto famiglia. La novità è stata annunciata dal Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. La manovra ha come obiettivo quello di incentivare la partecipazione dei cittadini italiani nell'acquisto di Btp, ovvero i Buoni del Tesoro Poliennali.

L’incentivo per i piccoli risparmiatori

Un incentivo particolarmente rilevante viene offerto ai piccoli risparmiatori grazie a questa esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'Isee. Questo provvedimento è stato progettato per favorire la diffusione dei cosiddetti "Btp People," una nuova categoria di titoli di Stato emessi dal Tesoro italiano. La caratteristica di questi titoli riguarda proprio la loro accessibilità e il fatto di essere particolarmente interessanti per gli investitori con risparmi più modesti.

Il successo dei Btp Valore

Il successo iniziale dei Btp Valore, che hanno raccolto un totale di 35,2 miliardi di euro tra le due emissioni, è stato un chiaro indicatore dell'interesse dei piccoli risparmiatori per questo tipo di investimento. Questi numeri hanno incentivato il governo a investire ulteriormente in titoli che potessero essere a portata di tutti. Nella prima emissione avvenuta a giugno, sono stati raccolti 18 miliardi di euro, mentre nella seconda, tenutasi a ottobre, la cifra è salita a 17,2 miliardi di euro.

L’esclusione dal calcolo dell’Isee

L'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'Isee costituisce una mossa strategica del governo italiano per incoraggiare un maggior coinvolgimento della popolazione nel finanziamento del debito pubblico. Tutti i cittadini italiani che scelgono di acquistare questi titoli di Stato contribuiscono a garantire al Tesoro italiano un flusso di finanziamenti costante. Inoltre viene fornita un'opportunità di investimento accessibile e sicura. Questa misura potrebbe ridurre al minimo il ricorso ai prestiti esterni e sostenere la stabilità economica del paese. L'obiettivo principale di questa misura è quello di favorire l'acquisto dei Btp People, aiutando l'Italia a finanziarsi e a rafforzare la sua posizione economica attraverso il sostegno diretto dei cittadini.