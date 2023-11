Carta di risparmio spesa anche per il 2024: con quali modalità

Fra le misure contenute nella Legge di Bilancio 2024 in corso di approvazione, c’è anche la riproposizione della carta risparmio spesa “dedicata a te”, con uno stanziamento di 600 milioni di euro. Una buona notizia per quanti in questo periodo si trovano a fare i conti con maggiore difficoltà con gli elevati aumenti dei prezzi di beni e servizi, e le relative ricadute sul bilancio familiare. Bisognerà comunque attendere il testo del disegno di legge per i dettagli, e in particolare se la soglia Isee sarà la stessa del 2023. Rivediamo intanto requisiti e modalità per avere la carta alimentare che dovrebbero verosimilmente essere mantenuti.

Cos’è e come funziona

Inserita nella Legge di Bilancio 2023, la carta di risparmio spesa consiste in una carta elettronica per i pagamenti della spesa alimentare per un importo di 382,50 euro, erogata dall’Inps attraverso i comuni di residenza. Non è prevista la presentazione di alcuna domanda, e l’erogazione alle famiglie in possesso dei requisiti necessari è partita dallo scorso luglio. Primo fra i requisiti, un Isee entro i 15.000 euro, in caso di idoneità, è il proprio Comune di residenza a rendere noto l’accesso al beneficio in oggetto.

Le graduatorie dei beneficiari della Carta risparmio spesa dovrebbero essere pubblicate man mano sui siti istituzionali dei Comuni di residenza: chi pensa di averne diritto può visitare il sito del proprio comune, o rivolgersi agli uffici comunali. Dopo che il cittadino riceve la comunicazione dall’ente comunale di rientrare nella lista beneficiari della Carta risparmio spesa, questa può essere ritirata presso gli uffici postali. Il contributo è unico per nucleo familiare.

Come previsto, inoltre, nel Decreto Energia 2023, sulla carta risparmio spesa 2023 “dedicata a te” dovrebbe arrivare, fra novembre e dicembre, anche l’accredito del bonus benzina 80 euro per l’acquisto di carburante.

Requisiti per ottenerla

Beneficiari del contributo, i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente; Isee Ordinario non superiore ai 15.000 euro annui; Non si deve inoltre essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà; di NASPI - DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni-CIG, disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

Poiché i fondi per ogni comune sono limitati, non tutte le famiglie in possesso dei requisiti indicati sono automaticamente beneficiare della carta risparmio spesa. Altro requisito preso in considerazione, infatti, è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui viene data precedenza ai nuclei familiari composti da non meno di tre membri, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, a quelli composti da non meno di tre membri, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, e ancora ai nuclei familiari composti da non meno di tre membri, sempre con priorità data ai nuclei con indicatore Isee più basso.

Dove si può utilizzare la carta risparmio spesa

La carta può essere utilizzata presso gli esercizi commerciali (supermercati, ipermercati, discount, etc.) che vendono generi alimentari, che aderiscono alla convenzione tra il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, siglata lo scorso giugno con Ancc Coop, Fida Confcommercio, Federdistribuzione, Ancd Conad, Fiesa-Confesercenti. L’elenco dettagliato è disponibile sul sito del ministero. Con l’estensione del beneficio al 2024, la lista potrebbe essere ampliata. In ogni caso, i negozi aderenti sono tenuti a esporre il simbolo della carta risparmio spesa vicino alle casse o fuori dal negozio stesso.