Diventi maggiorenne nel 2025? C'è un bonus fino a 1000 euro. Ecco come richiederlo

Dal 31 gennaio 2024, è finalmente attiva la piattaforma che consente ai giovani di richiedere la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, due importanti iniziative introdotte dal governo italiano per promuovere l’accesso alla cultura e alla formazione. Queste carte, del valore di 500 euro ciascuna, sono cumulabili, permettendo così di ottenere un totale di 1.000 euro da spendere entro il 31 dicembre 2025. L’accesso a questo credito è regolato tramite Spid o Cie, strumenti che garantiscono un’autenticazione sicura. Queste agevolazioni sostituiscono la precedente 18app, il Bonus Cultura, con l’obiettivo di rendere più accessibile e variegata la fruizione di attività culturali e formative per i giovani italiani. Ecco quali sono i requisiti e le modalità per ottenere queste carte.

Requisiti e modalità di registrazione

La Carta della Cultura Giovani è destinata ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2024, risiedono sul territorio nazionale (o possiedono un permesso di soggiorno in corso di validità) e appartengono a famiglie con un Isee non superiore a 35.000 euro. La registrazione al servizio per ottenere la carta è possibile dal 31 gennaio fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento dei 18 anni. È fondamentale che i giovani, per registrarsi, abbiano attivato lo Spid o Cie, in modo da poter autenticarsi e accedere alla piattaforma online. Analogamente, la Carta del Merito è rivolta a chi, nel 2024, ha conseguito il diploma di maturità con una votazione di almeno 100/100, ed è valida per chi ha un’età non superiore ai 19 anni. Anche in questo caso, la registrazione va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma. L’obiettivo di entrambe le carte è quello di incentivare la cultura e l’istruzione, sostenendo i giovani nella crescita personale e professionale attraverso l’accesso a una varietà di esperienze culturali.

Come e dove spendere il credito delle carte

Una delle caratteristiche principali delle due carte è la libertà di utilizzo del credito per una serie di acquisti legati al mondo della cultura e della formazione. I 500 euro (per ogni carta) o 1.000 euro (nel caso si richiedano entrambe) possono essere spesi per acquistare biglietti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti dal vivo, ma anche per partecipare a eventi culturali come mostre, musei, monumenti, gallerie, parchi archeologici e naturali. Gli studenti e i neodiplomati possono anche utilizzarli per acquistare libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, sia in formato cartaceo che digitale, oltre a corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera. Non mancano le opportunità per chi è appassionato di musica, con la possibilità di acquistare strumenti musicali e materiale audiovisivo legato a questa forma d'arte. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni sull’utilizzo delle carte: non è consentito acquistare videogiochi, video-corsi che non rientrano nelle categorie previste, abbonamenti a piattaforme per contenuti audiovisivi a pagamento, né opere a carattere violento, razzista o pornografico.

Questo garantisce che il credito venga utilizzato in modo conforme agli scopi educativi e culturali della misura, incentivando una fruizione sana e positiva delle risorse. In questo modo, il governo italiano vuole sostenere l’inclusione culturale dei giovani, promuovendo la partecipazione attiva alla vita culturale e sociale del paese.