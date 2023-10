Cos’è il dumping fiscale e perché è una pratica scorretta

Il dumping fiscale è una pratica sostanzialmente scorretta mediante la quale alcuni Paesi offrono condizioni fiscali più vantaggiose rispetto ad altri, creando così maggiore appeal soprattutto nei confronti delle grandi imprese e creando disequilibri e perdite di introiti per alcuni Stati.

Un tema spinoso del quale si parla da tempo tant’è che, nel 2021, è stata proposta a livello europeo una tassa minima globale del 15% per le grandi imprese.

Non è, quindi, soltanto questione di entrate fiscali ma, a subire l’onda d’urto del dumping fiscale intervengono anche la capacità di attrarre investimenti esteri, la possibilità di innovare e, a cascata, ne pagano le conseguenze anche l’impiego, le retribuzioni e lo stato sociale in genere.

Le conseguenze del dumping fiscale

Quando, in ambito economico, si usa la parola “dumping” si fa molto spesso riferimento a una pratica sleale. Esiste il dumping economico che si verifica quando dei prodotti vengono venduti a prezzi maggiori sul mercato nazionale e a prezzi minori sui mercati esteri, esiste anche il dumping salariale che crea disparità nelle retribuzioni che tendono a diminuire e, non da ultimo, esiste id dumping fiscale.

Tutte pratiche che leniscono gli effetti della concorrenza e, inesorabilmente, tendono a cristallizzarsi sulle spalle delle persone, sia che queste vestano i panni del consumatore o dell’utente, sia che queste vengano considerate come singoli cittadini e contribuenti.

Non è un caso, come dimostra il grafico sotto elaborato sulla scorta dei dati Eurostat, che i Paesi in cui si applicano aliquote fiscali più vantaggiose il Pil cresca in modo netto rispetto agli altri. È il caso, per esempio, dell’Irlanda e dell’Olanda.

Questo spiega anche come – in linea generale – il Pil e la crescita economia debbano essere messe in rapporto alle politiche fiscali di ogni singolo Stato.

Tutto ciò è propedeutico alla necessità di regimi fiscali più equi a livello continentale e persino globale.

Si stima che le pratiche scorrette che nascono dalle disparità fiscali generino ogni anno trai 35 miliardi di euro e i 70 miliardi di euro di minori introiti tra i Paesi meno attrattivi.

La riforma fiscale globale

È proprio nel contesto di dumping fiscale che si articola la global minimum tax, un’aliquota fiscale minima del 15% da applicare alle aziende con fatturati annui superiori ai 750milioni di euro. Un accordo sostenuto dai Paesi Ocse e che entrerà in vigore nei Paesi Ue a partire dal primo gennaio 2024.

L’intento è quello di assottigliare le differenze tra le aliquote fiscali in auge nei diversi Paesi, andando così a limitare anche gli effetti del dumping fiscale.

Non di meno, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), auspica l’introduzione di nuove misure per lenire il dumping fiscale e, tra queste, spiccano:

la riforma dell’Iva a livello comunitario

la riforma dei regimi speciali di tassazione

l’introduzione di un’aliquota fiscale minima sul reddito d’impresa.

Quest’ultima proposta ha una lettura profonda perché, sempre restando nell’orbita dei consigli dell’Ocse, ogni azienda dovrebbe pubblicare i profitti realizzati in ognuno dei mercati in cui opera e, parallelamente, essere trasparente nel rendere noto quanto ha versato di imposte in ogni Paese.

In sintesi, e questo vale anche e soprattutto per l’Europa, un modo per aspirare all’unità partecipe passa proprio attraverso una riforma fiscale che cancelli (o per lo meno limiti) il dumping fiscale.