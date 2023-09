Pausa caffè sempre più cara: ecco quanto è aumentata dal 2021

L’espresso italiano, una tradizione amata in tutto il mondo, sta diventando sempre più costoso per i consumatori. Il costo medio di un caffè al bar è aumentato significativamente negli ultimi due anni, portando a una spesa annuale totale di circa 720 milioni di euro in più rispetto al 2021. La recente indagine condotta da Assoutenti descrive uno scenario critico per il portafoglio degli amanti della pausa caffè.

I costi

Nel 2021, il giro d'affari per l'espresso al bar in Italia era di 6,24 miliardi di euro. Tuttavia, nel 2023, questo numero è cresciuto fino a quasi 7 miliardi di euro. Questo aumento è sorprendente, soprattutto considerando che le stime indicano che circa 6 miliardi di caffè vengono serviti ogni anno nei circa 150mila bar presenti su tutto il territorio italiano.

L’analisi

Assoutenti ha analizzato il prezzo della classica tazzina di espresso consumata al bar e ha identificato le città in cui i prezzi sono più elevati. Secondo l'associazione, il caffè consumato al bar costa mediamente l'11,5% in più rispetto a due anni fa. L'espresso è passato da una media nazionale di 1,04 euro nel 2021 agli attuali 1,16 euro.

Le città

Nonostante gli incrementi, ci sono ancora alcune città in cui è possibile gustare un espresso a prezzi inferiori a 1 euro a tazzina. Queste includono Catanzaro, Reggio Calabria e Messina. D'altra parte sono 22 le province che registrano listini che superano quota 1,20 euro per una singola tazzina di caffè. Tra le città con il caffè più costoso, Bolzano guida la classifica con una media di 1,34 euro a tazzina, seguita da Trento (1,31 euro), Belluno (1,28 euro), Padova (1,27 euro), Udine (1,26 euro) e Trieste (1,25 euro). Mentre Messina è la città più economica per un espresso, con un prezzo di soli 0,95 euro, seguita da Catanzaro e Reggio Calabria con 0,99 euro.

La cultura della pausa caffè

Questo aumento dei prezzi potrebbe rappresentare una sfida per gli amanti del caffè in Italia, ma rimane da vedere se influenzerà significativamente le loro abitudini di consumo. Tuttavia, una cosa è certa: il caffè rimane una parte essenziale della cultura italiana, e molti sono disposti a investire un po' di più per continuare a godersi questa tradizione senza tempo.