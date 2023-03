Dsu ai fini Isee, chi deve compilarla e perché

La Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è un documento che racchiude le informazioni reddituali e patrimoniali utili alla descrizione della situazione economica di un nucleo famigliare. Va compilata per chiedere l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Uno dei vantaggi offerti dalla Dsu è quello di aprire – laddove ci sono i requisiti – le porte ai bonus, alle agevolazioni e agli sconti che variano a seconda dell’Isee.

Per compilare la Dsu servono diversi documenti e, laddove il cittadino non fosse in grado di provvedere da sé, può chiedere l’aiuto di un professionista o di un Caf. Parte dei dati che vanno inseriti nella Dsu sono autodichiarati, ciò significa che chi la compila si assume la responsabilità, anche penale, delle informazioni che fornisce.

Dsu, chi deve presentarla

La Dsu riporta tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie a rappresentare la situazione economica di tutti i membri di un nucleo famigliare.

Dsu e Isee vanno presentati quando si vuole accedere a contributi e agevolazioni di carattere economico erogati dall’Inps o ad altre prestazioni di tipo sociale o assistenziale, tra queste figurano soprattutto:

Si aggiungono molti altri tipi di bonus e agevolazioni in genere collegati a specifici limiti reddituali.

I documenti necessari per compilare la Dsu

Per ottenere l’Isee è opportuno che il nucleo famigliare disponga di diversi documenti, a cominciare da quelli di ordine anagrafico:

Documento di identità di chi compila la dichiarazione

Tessera sanitaria di ogni membro del nucleo famigliare

Contratto di affitto (per chi abita in locazione) e ricevute di pagamento del canone relative a tutto l’anno solare

I documenti di natura reddituale devono invece comprendere il Modello 730 o il Modello Redditi, oppure la Certificazione unica e, laddove sia il caso, anche gli assegni percepiti giacché, nel calcolo dell’Isee, rientrano gli assegni versati per il coniuge o per i figli.

Occorrono anche le certificazioni che attestano altri redditi e ogni tipo di trattamento assistenziale o previdenziale percepiti dall’Inps.

Infine, per completare le informazioni di carattere patrimoniale occorrono:

Documenti con i saldi dei conti bancari o postali

La giacenza media su ognuno dei conti

Documenti relativi ad azioni, obbligazioni o quote di aziende detenute

Attestati del valore dell’eventuale patrimonio immobiliare (immobili e terreni), compravendite incluse. Devono essere considerati anche gli immobili che il contribuente possiede all’estero

Mutui stipulati per gli immobili

Targhe dei veicoli posseduti (anche a due ruote)

A questi documenti vanno aggiunti anche quelli relativi alle prestazioni economiche eventualmente erogate dall’Inps o i certificati che attestano la disabilità di uno o più membri del nucleo famigliare.

Compilare la Dsu

La compilazione prevede diversi quadri e moduli. Di norma è sufficiente compilare il modello Mini completando i moduli MB.1 e FC.1 ma, a seconda dei casi, sarà necessario compilare altri moduli.

Nello specifico, i moduli che si rendono necessari hanno un impatto sull’Isee:

Modulo MB.1 : fa riferimento al modello Mini e riporta le informazioni anagrafiche e abitative di tutti i membri della famiglia

: fa riferimento al modello Mini e riporta le informazioni anagrafiche e abitative di tutti i membri della famiglia Modulo MB.1 Rid : è un modulo alternativo al MB.1 e va compilato laddove si necessitano di prestazioni sociosanitarie in favore di persone disabili non autosufficienti (anche se maggiorenni). Va compilato anche dai nuclei famigliari che richiedono prestazioni per i dottorati di ricerca

: è un modulo alternativo al MB.1 e va compilato laddove si necessitano di prestazioni sociosanitarie in favore di persone disabili non autosufficienti (anche se maggiorenni). Va compilato anche dai nuclei famigliari che richiedono prestazioni per i dottorati di ricerca Modulo Mb.2 : va compilato quando i coniugi sono separati o non conviventi e intendono ottenere prestazioni per i figli minorenni ma anche prestazioni per lo studio universitario

: va compilato quando i coniugi sono separati o non conviventi e intendono ottenere prestazioni per i figli minorenni ma anche prestazioni per lo studio universitario Modulo Mb.3 : si compila per le prestazioni sociosanitarie nel caso in cui uno dei membri della famiglia sia ricoverato presso una Rsa o una struttura equiparabile

: si compila per le prestazioni sociosanitarie nel caso in cui uno dei membri della famiglia sia ricoverato presso una Rsa o una struttura equiparabile Modulo FC.1 : vanno inserite le informazioni reddituali e patrimoniali di tutti i membri della famiglia

: vanno inserite le informazioni reddituali e patrimoniali di tutti i membri della famiglia Modulo FC.2 : va compilato solo se nel nucleo figura una persona disabile o non autosufficiente

: va compilato solo se nel nucleo figura una persona disabile o non autosufficiente Modulo FC.3 : occorre a quei nuclei nei quali sono presenti persone esonerate dal presentare la dichiarazione dei redditi

: occorre a quei nuclei nei quali sono presenti persone esonerate dal presentare la dichiarazione dei redditi Modulo FC.4: va compilato dai figli del beneficiario che risiede in una Rsa o in una struttura simile per ottenere le prestazioni sociosanitarie. Allo stesso modo, laddove i genitori sono separati e hanno figli minorenni oppure studenti universitari, questo modulo va compilato dai genitori che non convivono coi figli.

Dove si presenta la Dsu

La si può presentare attraverso il canale online dell’Inps, al comune di residenza, presso un Caf oppure direttamente all’ente che eroga prestazioni specifiche.