Ecobonus moto 2025: come ottenere fino a 4mila euro

Via alle richieste per l'ecobonus moto 2025. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto la piattaforma online, permettendo ai concessionari di avviare nuovamente le prenotazioni per gli incentivi dedicati all’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi. La misura, con una dotazione di 30 milioni di euro, è gestita dall’agenzia Invitalia per conto del Governo.

Le domande

Le richieste sono state riattivate a partire dalle 10 di martedì 18 marzo 2025, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la mobilità sostenibile. Gli ecobonus, introdotti con la Legge di Bilancio 2021, fanno parte di un piano complessivo da 150 milioni di euro, suddivisi in finanziamenti annuali. Tra il 2024 e il 2026, sono previsti 30 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli ecologici.

Le categorie incluse

Attualmente, i fondi disponibili per questa categoria sono scesi sotto i 25 milioni di euro, ma gli incentivi restano validi per chi acquista motocicli o ciclomotori nuovi, elettrici o ibridi, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il contributo varia a seconda del tipo di veicolo e dell’eventuale rottamazione di un mezzo usato. Per i veicoli elettrici, il contributo può raggiungere il 30% del prezzo di acquisto, con un massimo di 3.000 euro, che sale a 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0-3. Per i motocicli e ciclomotori non elettrici, l’incentivo è pari al 20%, con un massimo di 2.500 euro in caso di rottamazione.

Rottamazione obbligatoria

Per i veicoli non elettrici, la rottamazione del vecchio mezzo è obbligatoria, così come un sconto minimo del 5% da parte del concessionario. Il veicolo da rottamare deve appartenere alla categoria L e rispettare i requisiti Euro da 0 a 3. Inoltre, il concessionario deve occuparsi della consegna del veicolo a un demolitore e richiedere la radiazione per demolizione.

Obbligo di mantenimento della proprietà

Infine, per i motocicli e ciclomotori elettrici acquistati da persone fisiche, è previsto un obbligo di mantenimento della

proprietà per almeno 12 mesi, estendibile a due anni se l’acquisto è effettuato da un’impresa. Gli ecobonus rappresentano un’importante opportunità per supportare la transizione verso una mobilità più ecologica in Italia