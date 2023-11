Esselunga apre l’enoteca online. Più di 1.400 etichette

Enoteca Esselunga apre i battenti. Più di 1.400 etichette di vini e distillati provenienti da ogni parte del pianeta. La formula e-commerce avrà successo? Attualmente l’Italia registra come provenienti da shop online il 4% delle vendite, questi sono i dati del Wine Report realizzato da Cross Border Growth Capital.

Enoteca Esselunga

Il colosso della Gdo offre un e-commerce mixato a un superstore. Sulla piattaforma sarà possibile ottenere delle informazioni specifiche in merito ai prodotti. L'idea è quella di diffondere la cultura del consumo di vino riconoscendo qualità e origini del prodotto. Il progetto non vuole assolutamente sovrapporsi al reparto enoteca che viene offerto in 88 superstore Esselunga e in 8 caveau dei negozi laEsse. Il colosso ha un forte interesse nel settore.

Il mercato del vino in italia

Nel 2021 il mercato del vino in Italia ha totalizzato il valore di 14,2 miliardi di euro. Il Belpaese è al terzo posto dopo la Francia, con 20,7 miliardi, e il Regno Unito, con 15,8 miliardi di euro. Come anticipato l’Italia registra come provenienti da shop online il 4% delle vendite, in una forbice che va dall’11,9% del Regno Unito (in crescita rispetto al 10,1% del 2015) all’1,7% di Spagna e Germania,

I numeri

Nel 2022 sono 100 milioni le bottiglie vendute in Italia con 400 produttori coinvolti. L’offerta complessiva di Esselunga comprende 3mila etichette tra quelle che si trovano nei punti vendita e sul sito. Questa novità va in competizione con alcune piattaforme di vendita verticali come Callmewine, Tannico e Signorvino. Questo progetto include la consegna dei prodotti vinicoli in tutta Italia, anche in aree come il Mezzogiorno dove non ci sono i supermarket Esselunga.