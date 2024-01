Tutti i bonus disponibili per gli Isee fino a 20mila euro

L’esecutivo Meloni intende sostenere i nuclei famigliari che attraversano momenti economici poco propizi e, per questo motivo, ha mantenuto in vita alcuni bonus introdotti dai governi precedenti.

Sono ancora diverse le agevolazioni destinate ai nuclei famigliari con Isee inferiori ai 20mila euro e coprono diverse esigenze della vita quotidiana, spaziando dagli asili nido ai trasporti, passando per il bonus psicologo, particolarmente apprezzato dalla popolazione in seguito alla pandemia.

Ecco i bonus e le agevolazioni disponibili durante il 2024, cominciando dall’assegno di inclusione che, però, ha un limite di Isee più basso.

I bonus per chi gli Isee sotto ai 20mila euro

L’assegno di inclusione è disponibile a partire dal 2024 ed è da considerare l’alternativa al reddito di cittadinanza. Rappresenta quindi un cambio di passo di rilievo che il governo Meloni ha voluto fortemente per la tutela dei nuclei famigliari al cui interno ci sono persone considerate fragili, ossia minori, anziani e disabili. Per percepire l’assegno di inclusione, il tetto Isee è fissato in ragione di 9.360 euro.

Un altro contributo dedicato a chi ha figli minorenni è il bonus asili nido, un aiuto da 3.000 euro al massimo suddiviso in dieci rate da 272,73 euro ognuna a cui si aggiunge un’undicesima rata di 272,70 euro per gli Isee più bassi, con limite al di sotto dei 25mila euro. L’importo del sostegno decresce per gli Isee al di sopra di tale limite.

Un sostegno particolarmente utile in un momento di incertezza è il bonus bollette, contributo esteso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2024. Una misura che va incontro:

ai nuclei famigliari con Isee non superiore ai 9.530 euro

ai nuclei con almeno quattro figli a carico e un Isee fino a 20mila euro

ai percettori del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza.

Come anticipato, il bonus psicologo è stato riconfermato per il 2024 anche se non sono ancora state fissate finestre temporali al cui interno sarà possibile presentare la domanda per ottenere questa agevolazione che ha un valore massimo di 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore ai 15.000 euro fino ad arrivare a un massimo di 500 euro per gli Isee compresi tra i 30mila e i 50mila euro.

Il bonus trasporti è un contributo fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. La soglia Isee, in questo caso, è di 15mila euro e le richieste possono essere fatte nel classico modo, ossia mediante l’apposita piattaforma del ministero dei Trasporti.

La misura della Carta acquisti è destinata alle famiglie con figli che hanno meno di 3 anni o con membri di età superiore ai 65 anni. La Carta acquisti va a vantaggio dei nuclei con un Isee al di sotto di 8.052,75 euro, che diventano 10.737 euro se tra i membri del nucleo ci sono over 75. Il contributo è di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, le spese sanitarie e per il pagamento delle bollette energetiche.

Il governo copre anche il diritto allo studio, tant’è che il limite Isee di 20mila euro dà diritto a riduzioni delle tasse universitarie e, in alcuni casi, persino alla totale esenzione.

La validità dell’Isee

Poiché l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) diventa fondamentale per potere accedere ai bonus erogati dallo Stato o da una delle sue emanazioni, è importante conoscerne le dinamiche (qui abbiamo proposto alcuni metodi per abbassarlo in modo legale) e, per essere certi della sua correttezza, può essere utile chiedere il supporto di un Caf.