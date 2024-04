Rincari per 780 milioni: la stangata sul ponte del 25 aprile

Brutte notizie per gli italiani che si sposteranno durante i ponti in Primavera. Il comparto turistico prevede prezzi e tariffe in aumento del 10,5% rispetto al 2023. Complessivamente ci sarà un incremento delle spese di 780 milioni di euro sullo scorso anno. I dati provengono da Assoutenti, che propone le stime sulle uscite delle famiglie durante le festività del 25 aprile e del 1º maggio. Ecco cosa farà salire la spesa.

I rincari

L’analisi specifica che il rincaro avverrà sul comparto turistico nella sua totalità. Per esempio i pacchetti vacanza hanno registrato nell'ultimo mese un incremento dell’8,2% su base annua. I rincari si riferiscono anche agli alberghi che hanno fatto lievitare le tariffe del 6,9% e agli alloggi in altre strutture, come b&b e case vacanza, i quali registrano una risalita dei prezzi dell’8,4% rispetto al 2023.

I mezzi di trasporto

Viaggiare in aereo è diventato estremamente costoso, infatti i prezzi dei voli nazionali sono aumentati del 19,1% rispetto all'anno scorso, quelli europei del 16,5%, e i voli internazionali del 7,3%. Il treno non è più conveniente, con un aumento dell'8% sui biglietti, mentre autobus e pullman sono saliti del 4%. Per chi opta per l'auto l'ultimo aumento del prezzo dei carburanti, ovvero dell’8,3% per la benzina, si traduce in un costo aggiuntivo di circa 7,5 euro per pieno. Sul tema presidente di Assoutenti Gabriele Melluso ha affermato: "I ponti di Primavera costeranno così agli italiani circa il 10,5% in più rispetto allo scorso anno, determinando a parità di consumi una stangata da circa 780 milioni di euro su chi si metterà in viaggio nei prossimi giorni".

Come risparmiare

Ci sono diversi modi per risparmiare quando si prenota un viaggio. Innanzitutto è bene prenotare in anticipo, questa strategia può spesso portare a tariffe più basse per voli, alloggi e attività. Inoltre è consigliabile utilizzare siti di confronto per trovare le migliori offerte su voli, hotel e pacchetti vacanza, ma attenzione, prenotare dalla pagina web ufficiale del servizio è sempre la miglior scelta per evitare di cadere nelle truffe ed evitare il versamento di cifre extra agli intermediari.

Si potrebbe poi, dove possibile, considerare opzioni alternative come alloggi in case vacanze anziché hotel o voli con scali anziché diretti, che potrebbero essere più economici.