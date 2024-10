Laurea: gli atenei e le facoltà che offrono le migliori opportunità economiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se non è indispensabile, una laurea può fare la differenza per avere successo e ottenere stipendi elevati. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, la scelta dell'università e dell'indirizzo di studi diventa sempre più strategica per chi punta a una carriera di successo, tenendo presente che non tutte le lauree offrono le stesse opportunità di guadagno. A rispondere alle domande su quali siano le più “remunerative” in Italia è l’Osservatorio Job Pricing, che nel suo University Report 2024 analizza le prospettive economiche dei laureati, confrontando atenei e corsi di studio. Vediamo allora più nel dettaglio qual è lo scenario tratteggiato dallo studio e quali sono gli atenei che offrono maggiori opportunità.

Il valore del titolo di studi

Possedere una laurea aumenta sensibilmente le possibilità di ottenere uno stipendio migliore rispetto a chi si ferma al diploma. Secondo il rapporto citato, la differenza retributiva tra laureati e non laureati è già visibile nella fascia d’età 25-34 anni, con i laureati che guadagnano mediamente il 9% in più rispetto a chi non ha completato gli studi universitari. Ma è nella fascia 45-54 anni che il distacco diventa notevole: un laureato arriva a guadagnare il 55% in più di un non laureato.

In termini concreti, i numeri parlano chiaro: chi ha solo un diploma di scuola media superiore può aspirare a una Ral (Retribuzione annua lorda, di cui abbiamo già parlato https://www.ilgiornale.it/news/cittadini/ral-cos-cosa-serve-quali-elementi-composta-2377338.html ) di poco più di 29.000 euro, mentre chi è in possesso di una laurea arriva a una media di circa 42.000 euro. La differenza, quindi, significativa, è pari a circa 13.000 euro annui. E questa disparità aumenta ulteriormente per chi prosegue gli studi con un master: chi ha un master di secondo livello, ad esempio, può raggiungere una Ral media di oltre 50.000 euro.

Lauree più “remunerative”: vincono quelle tecniche e scientifiche

Ma quali sono le lauree che garantiscono i migliori stipendi? In cima alla classifica delle facoltà più remunerative troviamo Ingegneria gestionale, con una Ral media di 35.822 euro per i laureati tra i 25 e i 34 anni. Seguono altre specializzazioni tecniche e scientifiche, come Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, e Ingegneria meccanica, navale, aeronautica e aerospaziale, tutte con una Ral superiore ai 35.000 euro. Le materie scientifiche, in generale, dominano la classifica dei guadagni, mentre le discipline umanistiche – come lingue e letterature straniere moderne, o scienze storiche e filosofiche – si posizionano nelle ultime posizioni, con stipendi più modesti.

Dove si studia fa la differenza

Anche la scelta dell’università è essenziale. Il rapporto evidenzia che chi frequenta un’università privata guadagna mediamente il 5% in più rispetto a chi si laurea in un ateneo pubblico. I politecnici, inoltre, offrono le migliori prospettive economiche, con una Ral media di 46.499 euro, ben 5.000 euro in più rispetto agli altri atenei pubblici. E non è solo la tipologia dell’università a fare la differenza: anche la sua collocazione geografica influisce sugli stipendi. Gli atenei del Nord Italia garantiscono, in media, retribuzioni superiori del 4% rispetto a quelli del Centro e del 9% rispetto a quelli del Sud.

Le migliori cinque

Tra le università che assicurano i migliori stipendi ai giovani laureati troviamo l’Università Bocconi di Milano, che occupa il primo posto con una Ral media di 38.390 euro, seguita dal Politecnico di Milano (37.

751 euro) e dall’Università degli Studi dell’Insubria (37.161 euro). Altri atenei che garantiscono ottime prospettive economiche sono l’Università Carlo Cattaneo LIUC (37.042 euro) e il Politecnico di Bari (36.450 euro).