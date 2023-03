Nuovo scivolone di Dazn: in promozione ma solo al Sud

Non c'è pace per Dazn, la piattaforma streaming che deteniene un pacchetto per le gare di Serie A da far vedere ai propri abbonati. Stavolta non si tratta di interruzioni sul servizio come accaduto molto spesso nel recente passato ma, se possibile, qualcosa di ancor più grave: ha deciso di agevolare soltanto i clienti di alcune regioni italiane, precisamente quelle meridionali, con un'offerta ad hoc quasi a metà prezzo.

La denuncia di Federconsumatori

L'operatore, nei giorni scorsi, ha attivato un’offerta promozionale valida fino al 19 marzo con cui chi acquisterà una carta prepagata standard con validità 3 mesi pagherà 69 euro invece di 119,97 euro come da prezzo di listino. Avrebbe ricevuto, forse, un plauso nazionale ma l'iniziativa riguarda soltanto " i punti vendita selezionati " come fa sapere Dazn, la cui lista riguarda soltanto Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in pratica tutto il Sud e le Isole Maggiori. Perché mai una scelta del genere? Con un comunicato stampa, Federconsumatori ritiene " inspiegabili le motivazioni che hanno spinto Dazn a mettere in atto l’ennesima, discutibile, iniziativa commerciale".

Le ipotesi sul Napoli

Raccogliendo un enorme bacino d'utenza, è possibile che in questo modo si possa dar spazio ai tifosi del Napoli presenti in gran numero non soltanto nel capoluogo partenopeo e che ad ogni partita che passa si avvicinano sempre di più al tanto agognato scudetto? "A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina", recita un famosissimo proverbio, ed è la stessa ipotesi formulata da Federconsumatori. " Dalla società non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale. A pensar male si potrebbe sospettare che l’azienda, con l’avvicinarsi della fine del campionato, stia cercando di incrementare gli abbonamenti tra i tifosi della squadra che è più vicina alla vittoria in Serie A", recita il comunicato della Federazione.

La richiesta ufficiale a Dazn