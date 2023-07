Il peso dei rincari? Si vede dalla pizza: ecco quanto costa adesso

Negli ultimi tempi, il settore della pizza in Italia sta affrontando una sfida economica significativa a causa di un aumento dei costi degli ingredienti fondamentali. Il prezzo di una margherita è cresciuto del 14% rispetto al 2022 ovvero il doppio del tasso medio di inflazione italiano del 6,7%. I dati dell'agenzia di stampa Bloomberg segnalano incrementi importanti per quanto riguarda gli scontrini di uno dei prodotti più amato dagli italiani.

I prodotti

Tra i prodotti che sono cresciuti maggiormente troviamo l’olio d’oliva dove il prezzo è lievitato del 26% nell’ultimo anno. Un altro prodotto che ha subito un rincaro importante è la farina di grano che nell’ultimo anno è aumentata del 6,8% nonostante sia stato registrato un piccolo calo dello 0,6% su base mensile. Anche i pomodori pelati hanno subito un notevole incremento economico del 12,8%. Si presenta una problematica molto importante per i coltivatori di pomodori che hanno registrato cifre più alte durante la raccolta 2023. Non da meno, la mozzarella ha sperimentato un rincaro annuale dell'ordine del 17%.

Gli effetti sul consumatore

Curiosamente, la situazione si è invertita, e oggi risulta più conveniente acquistare una pizza già confezionata piuttosto che prepararla in casa. Secondo le stime di Bloomberg, le pizze già pronte hanno subito solo un modesto aumento del 7% nell'ultimo anno. Ciò ha portato a una crescita delle vendite delle versioni già preparate, con 60.000 tonnellate di pizze vendute solo nella grande distribuzione, generando un giro d'affari di 1,2 miliardi di euro. Per queste ragioni i consumatori stanno optando per pizze già pronte.

La pizza in Italia

La pizza è una vera e propria icona culinaria in Italia, sono 2,7 miliardi di piatti sfornati ogni anno confermato i dati Coldiretti. Per produrre questo gustoso alimento ogni 365 giorni vengono utilizzati 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Il fatturato generato dalla pizza va oltre i 15 miliardi di euro all'anno. Sono 121mila i locali che servono il prodotto tanto amato dagli italiani, questi impiegano circa 100.000 addetti a tempo pieno più un numero simile di lavoratori nei weekend.