Bonus: ecco tutte le agevolazioni di settembre

Con la fine del trimestre estivo la macchina lavorativa del nostro Paese torna in piena attività e con essa anche numerosi bonus e agevolazioni riservati alle categorie più svantaggiate: a settembre si parte con la social card (anche chiamata carta "Dedicata a te") ma anche con molti incentivi che riguardano l'assunzione di giovani, donne e disabili.

La social card

Se n'è parlato molto nelle scorse settimane e finalmente, da lunedì 9 settembre, ecco che la "Dedicata a te" da 500 euro sarà realtà: attiva fino al prossimo febbraio 2025 sarà possibile richiedere il bonus benzina per tutte le famiglie con Isee che non supera i 15mila euro. La carta non servirà soltanto per il riformimento ma anche come bonus spesa visto che avranno sconti fino al 15% nei supermercati e nei discount che aderiscono all'iniziativa. Ricordiamo che rispetto al 2022 la card prevede un contributo maggiore di 40 euro per le persone che rientrano nei requisiti e che lo stanziamento del governo è pari a 676 milioni di euro più altri 200 milioni per iniziative di enti caritatevoli (ad esempio la Caritas). L'incentivo potrà essere utilizzato anche per gli sconti sul trasporto pubblico.

Assunzione di donne e giovani

Importanti novità anche sul fronte lavoro: da settembre 2024 e fino all'ultimo giorno di dicembre 2025, le aziende hanno un motivo in più per assumere gli under 35 grazie grazie a un bonus che li sgravia del 100% nel pagare i contributi previdenziali per due anni con il tetto massimo di 500 euro mensili per ogni giovane che viene assunto. Va ancora meglio per le donne di ogni età che si trovano fuori dal mondo del lavoro da due anni (24 mesi): grazie al decreto Lavoro-Coesione, infatti, anche in questo caso c'è l'esonero dei contributi per un importo massimo di 650 euro al mese per ogni donna assunta.

Affinché queste opzioni si verifichino, però, si dovrà far parte delle aree Zes (Zona economica speciale) " che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative", come spiega l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

I giovani con disabilità

Un altro bonus al via da settembre e con scadenza il prossimo 31 ottobre prevede che i datori di lavoro possano richiedere un incentivo statale per aziende che fanno parte terzo settore e onlus che nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 hanno assunto " giovani con disabilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato ", come ricorda IlMessaggero. Il bonus complessivo è di 12mila euro una tantum ma si dovranno aggiungere mille euro per tutti i mesi da quando è stato firmato il contratto fino alla data del 30 settembre 2024.

Bonus libri scolastici

Settembre è il mese in cui si torna a scuola dopo la lunga pausa estiva: per questo motivo ogni regione italiana stanzia diverse tipologie di bonus per le famiglie svantaggiate così da poter procedere all'acquisto dei libri scolastici necessari ai propri figli.

Ogni regione prevede soglie di Isee diverse: come abbiamo visto sul nostro Giornale , ad esempio, per il Lazio il reddito complessivo non può essere maggiore di 15.493,71 euro, per la Puglia la cifra e di 10.632,94 euro mentre per il Friuli Venezia-Giulia il bonus sarà riservato fino ai 26mila euro.