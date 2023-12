Vacanza last minute a Natale? Attenzione alla truffa dei biglietti

La truffa dei biglietti è pronta a rovinare Natale e Capodanno. In questo periodo di festa i cybercriminali non si fermano e sono pronti a ingannare le vittime, specialmente quelle che stanno prenotando una vacanza last minute. Ecco come prestare attenzione e non cadere nella truffa dei biglietti.

La truffa

L’inganno è legato alla vendita di biglietti per treni e aerei nel periodo delle festività. Vengono utilizzati finti venditori e proposti titoli di viaggio che parrebbero essere convenienti, ma che in realtà sono stati acquistati con carte di credito rubate. In determinate casistiche i consumatori riducono la loro attenzione, specialmente quando trovano un’offerta last minute, così i truffatori approfittano delle vittime indifese che forniscono informazioni personali o persone non autorizzate che ne fanno un uso scorretto. Dopo aver rubato i codici degli strumenti di pagamento elettronico, vengono utilizzate carte di credito rubate o compromesse per acquistare biglietti di treni, autobus o aerei che verranno poi offerti a prezzi particolarmente bassi tramite siti web di phishing, che sembrano affidabili ma non lo sono. In seguito alla transazione vengono inoltrate alle vittime false conferme di prenotazione. Il truffatore acquista realmente i biglietti con carte rubate ma non li consegna ai viaggiatori legittimi e questi non possono avere notizie sul viaggio.

Attenzione alle informazioni personali

Per proteggersi da questa truffa è bene innanzitutto non diffondere le proprie informazioni personali e tenere sotto controllo il proprio conto corrente. Inoltre è consigliabile usare strumenti di protezione come le VPN, Virtual Private Network (Rete virtuale privata), che crea una connessione di rete privata tra dispositivi su Internet. Questa accortezza aiuta a identificare siti di phishing.

Offerte last minute

È consigliabile prestare la massima attenzione a offerte con prezzi bassi e opzioni last minute, i truffatori vogliono vendere i titoli di viaggio velocemente prima che il legittimo proprietario della carta possa annullare le transazioni. Infine è bene acquistare biglietti solo da distributori affidabili per non cadere in queste tipologie di truffe durante la stagione delle festività. Per verificare che lo siano è possibile controllare he il sito abbia un certificato valido, rappresentato dal lucchetto verde accanto all'URL nella barra degli indirizzi. Inoltre è bene verificare l'età del dominio, i truffatori tendono a usare domini più recenti rispetto ai siti legittimi.