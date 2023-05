Truffe luce e gas, il danno economico è di 1,2 miliardi di euro

Il caro bollette ha portato diversi consumatori a cercare offerte più economiche su luce e gas. La necessità di trovare nuovi contratti ha però tratto in inganno diversi possibili acquirenti che sono stati raggirati. Attualmente le vittime di truffe rispetto allo scorso anno sono aumentate del 28% per un totale di 4 milioni di persone. Il danno economico stimato ammonta a 1,2 miliardi di euro. A confermarlo è lo studio di Facile.it e Consumerismo no profit che, all’interno di un’indagine annuale, sul fenomeno delle promozioni fasulle.

I metodi più utilizzati per raggirare

Spesso le vittime vengono adescate tramite il porta a porta oppure attraverso le telefonate. Nello specifico, il finto call center è il metodo più gettonato, infatti, le truffe tramite chiamata sono aumentate dal 44 al 53% in un solo anno. Le frodi che si sono svolte alla porta di casa della vittima raggiungono una percentuale del 21%. Per quanto riguarda il mondo del web, il 34% delle vittime è stato invece ingannato tramite false e-mail. Un dato preoccupante riguarda l’aumento delle truffe online tramite siti internet, l’incremento di questa tipologia di frode è cresciuto del 90% e, complessivamente, i raggiri in questo ambito ammontano al 14%. Il 5% degli individui è stato imbrogliato tramite app di messaggistica istantanea mentre il 4% è caduto nella trappola tramite le chat dei social network.

L'identikit: individui tra i 35 e i 44 anni

Coloro che sono stati truffati sono prevalentemente individui tra i 35 e i 44 anni. Il 13,3% degli appartenenti a questa fascia d’età è vittima di frode, poco più della media nazionale che ammonta al 9,4%. L’identikit del truffato comprende prevalentemente coloro che sono in possesso di un titolo di studio universitario, la percentuale di questi soggetti ammonta al 13% ma il trend è in aumento del 31%. Dal punto di vista geografico, i consumatori più colpiti si trovano nel Nord Ovest del Paese con una percentuale pari all’11,6%.

Bisogna sempre denunciare: 6 su 10 non lo fanno

Quasi 6 persone su 10 hanno dichiarato di non aver denunciato l’accaduto, all’incirca si tratta di 2,3 milioni di individui. Il trend di chi non denuncia è in netto aumento del 37%. Spesso, raccontano gli intervistati, scelgono di non segnalare quanto accaduto alle forze dell'ordine in quanto il furto ha un valore basso e quindi il danno economico è contenuto. Il 25%, invece, afferma di non aver denunciato con la certezza che non avrebbe comunque recuperato quanto perso.

Dove trovare i consigli per difendersi

Come evitare le truffe? Abbiamo raccontato alcuni consigli per evitare le truffe e, inoltre, il sito www.stopalletruffe.it ha la finalità di istruire i cittadini nel riconoscere ed evitare i rischi legati ai possibili inganni, anche in ambito delle bollette di luce e gas.