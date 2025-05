Club Sandwich, il panino che ama vivere in albergo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre fette di pane in cassetta, tacchino, bacon, lattuga, pomodoro, maionese e il mondo è tuo. Il Club Sandwich (o Clubhosue Sandwich) è uno dei cibi più internazionali che c'è. Inventato nell'Union Club di New York per sfamare velocemente i soci tra una partita di biliardo e una a carte e codificato in una ricetta pubblicata sul The Evening World il 18 novembre 1889, negli Stati Uniti si trova praticamente dappertutto mentre da noi è un classico cibo da grande albergo, un vocabolo di esperanto gastronomico come la Caesar Salad e l'hamburger. Il Club sandwich è come il Martini, riconoscibile e codificato servito a tutte le ore del giorno e della notte in ogni angolo di mondo. Malgrado ciò non è uguale per tutti e dappertutto. Ecco i migliori (o i più curiosi) di Milano.

Mandarin Garden Il bar nel cuore del Mandarin Oriental in via Andegari è un luogo vivo e inclusivo affacciato su una corte verdeggiante. Aperto tutto il giorno propone un menu ideato da Antonio Guida, chef bistellato del Seta, e propone un mix di piatti internazionali e tradizione italiana. Il Club Sandwich è classico, con triplo strato di pane in cassetta tostato, maionese, bacon, pomodoro, uova sode, lattuga e petto di pollo ed è servito con patate speziate. Costa 38 euro. C'è anche la versione vegetariana con avocado, zucchine e melanzane alla griglia a 35.

La Cupola Nel bar del Park Hyatt, in via Grossi, accanto alla Galleria Vittorio Emanuele, lo chef Guido Paternollo ha la responsabilità di realizzare quello che nel 2008 il direttore di Monocle, Tyler Brûlé, incoronò migliore Club Sandwich del mondo. La forma non è triangolare ma quadrata, gli ingredienti di altissima qualità, la realizzazione rigorosa. Pane di Davide Longoni, tacchino, lattuga, pomodoro, bacon, uova, maionese alla senape. Costa 34 euro, ma la versione veg con avocado, pomodoro arrosto, rucola e salsa rosa viene 32.

Bulk Il cocktail bar che affianca il ristorante gastronomico di Giancarlo Morelli propone una serie di piatti semplicie e ben fatti tra i quali l'Insideout: pane al lievito madre, gelato al parmigiano, prosciutto crudo, ventresca di tonno, uova di quaglia, cipolla rossa in agretto. Euro 20.

Bamboo Bar Bellissima la vista nel locale al settimo piano dell'Armani Hotel in via Manzoni 31, dove la proposta internazionale studiata dallo chef Francesco Mascheroni non può non comprendere un perfettamente eseguito Club Sandwich con pane al pomodoro, petto di pollo, uova sode, bacon, pomodoro, insalata iceberg, maionese e patate al forno. Il tutto a 36 euro.

La Baia Un Club Sandwich originale in questa storica pizzeria di quartiere in via Cellini. La titolare Sabrina Longhi e il pizzaiolo di lungo corso Leo Matarrese hanno ideato una rivisitazione in forma di pizza del tipico panino da hotel, lavorato con la piegatura a ventaglio che crea una sfoglia croccante.

Panini Tosti Non li chiamano Club Sandwich, ma questo locale in zona NoLo (via Boiardo 19) propone un vasto assortimento di toast che propone in vari strati e con lo stecchino, quindi la sostanza è quella. Suggeriamo quello con roastbeef all'inglese, fontina, pomodoro, iceberg e maionese a 8,20 euro.

StrEat Al 22 di via California un hamburgeria con un buon assortimento di Cclub Sandwich.

Qualche esempio? Il Miami con pane ai sette cereali, petto di pollo marinato, cialda di Grana Padano 24 mesi, pomodoro ramato, insalata e senape. O il Sydney con avocado, salmone affumicato, guacamole, uova al tegamino e cream cheese. Al prezzo di 13,90 euro.