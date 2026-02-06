Coppie, flirt, case e Ia. Così si ride a teatro

Una risata lunga una settimana, anzi di più. Il Teatro degli Arcimboldi sta ospitando un cartellone quasi esclusivamente comico, che vede come protagonisti alcuni dei volti più noti della scena teatrale e televisiva. La buona notizia è che ce n'è per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le generazioni e gli stili. Si va dalla comicità classica al cabaret fino alla stand up comedy della generazione "millennial". Dopo le esibizioni del "Poker Romagnolo" formato Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli volti celeberrimi di Zelig accompagnati dai conterranei Andrea Vasumi e "zio Duilio" Pizzocchi, oggi tocca a Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, meglio conosciuti come Marta & Gianluca, volti noti di trasmissioni comiche televisive come "Zelig" e "Only Fun": dialoghi serrati e situazioni paradossali sono il pane dello spettacolo Io e Gianlu, nel quale la coppia cerca di raccontare "la storia di una vera amicizia", come si sono conosciuti, quando e dove, se hanno mai avuto una relazione, senza negarsi la specialità della casa, vale a dire calarsi in personaggi maschere del contemporaneo che si incontrano in quella dimensione un po' folle che è lo "speed date", cercare l'anima gemella, o semplicemente un flirt di sostanza, in una manciata di minuti al tavolino di un bar. Fra gli attesi al Teatro degli Arcimboldi c'è Luca Ravenna, stand up comedian di culto che si prenderà il grande palcoscenico di Via dell'Innovazione da lunedì a mercoledì e poi il 18 e 19 aprile con il suo nuovo one man show intitolato "Flamingo": dopo i sold out a raffica di "Red Sox" (oltre 75mila spettatori tra Italia, Europa e New York) il comico nato a Milano e cresciuto a Roma sfoggia un testo inedito che però, seguendo le strette regole della stand up, non si allontana di un millimetro dalla quotidianità del protagonista narratore, fatta di appartamenti improbabili affittati sopra una discoteca, famiglia, futuro probabile e Intelligenza Artificiale. "La cronaca stretta? Quella va troppo veloce, inutile inseguirla". Parola di comico saggio.

Tocca poi ad Alessandro Siani già sul palco settimana scorsa: si esibirà agli Arcimboldi in altre due date, il 14 febbraio e il 10 aprile, con il one man show "Fake News": il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato dall'attore napoletano prova a ridere e sorridere sul mondo contemporaneo quotidianamente "schiaffeggiato" da una mole di informazioni (soprattutto in rete) che, spesso e volentieri, sono "bugie, mezze verità o verità contraffatte". Tanto più che, negli ultimi tempi, l'irruzione dell'Intelligenza Artificiale ha reso tutto possibile e plausibile.

Alessandro Siani torna in scena dopo il successo di "Fiesta": "Sentivo la necessità di ritornare con uno spettacolo nuovo che partisse da Off Line, la mia performance televisiva proposta in esclusiva per Amazon Prime ma che mantenesse i ritmi incalzanti tipici di Fiesta spiega il comico napoletano Il tema delle bugie è quanto mai attuale: le mezze verità hanno permeato il nostro tessuto sociale. Parlare di menzogne ci porta anche alle truffe on line, alle bugie di coppia e, come no, anche quelle che diciamo a noi stessi, per scusarci e non affrontare la realtà".