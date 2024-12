Così Milano si riappropria di suo "figlio" il panettone

Ascolta ora 00:00 00:00

Evviva il Natale e il panettone, il dolce più milanese che c'è. Come dite? Ormai si fanno panettoni grandiosi in tutta Italia? Vero, ma per non dimenticare le origini di questo memorabile lievitato in questo spazio indicheremo i nostri sette migliori realizzati a Milano e dintorni.

Davide Longoni L'uomo che ha fatto rinascere l'arte bianca a Milano propone da anni un panettone di altissimo livello, realizzato tramite un processo di produzione artigianale, senza l'uso di conservanti o coloranti. Fatto con lievito madre, scorze d'arancia e di cedro candite e uvetta, costa 40 euro nella versione da un chilo e 22 in quella da 500 grammi.

Ciacco LAB Il gelatiere Stefano Guizzetti, un locale a Parma e uno a Milano in via Spadari, ha stupito l'Italia con i suoi gelati gastronomici e inconsueti, sempre di altissimo livello, e ora mostra di saperci fare anche con i lievitati: cinque tipologie, dal classico Milano al Gianduja, dall'Albicocca e cioccolato al Lamponi e pistacchio e infine la novità Amaro, un panettone sperimentato per mesi che rende equilibrato il più misconosciuto dei sapori con aromi di genziana, rabarbaro e china e le arance candite di Corrado Assenza. Prezzo: 40 euro.

Excelsior Gallia Da uno dei più blasonati alberghi milanesi un panettone superclassico realizzato dal pastry chef Stefano Trovisi. Quello tradizionale è realizzato con burro aop francese delle Ardenne, uova biologiche da galline allevate a terra, arance candite Navel, uvetta australiana e vaniglia di Madagascar e Tahiti. Il prezzo è alto ma meritato: 55 euro al chilo.

Giancarlo Morelli Si chiama Lievitato ma è un panettone elegante e profumatissimo quello realizzato da Giancarlo Morelli, appassionante chef del Pomiroeu di Seregno. La sua caratteristica è la presenza della mela renetta, che arricchisce un prodotto lievitato con «madre» e con cioccolato fondente e zenzero. Un twist davvero entusiasmante del dolce milanese del Natale. Un chilo costa 45 euro.

Martesana Milano Mi piace particolarmente segnalare il panettone di questa insegna che negli ultimi anni ha significato tanto per la scena dolce milanese e che di recente ha perso il fondatore Vincenzo Santoro. L'impasto è realizzato con arancia italiana candita in due varianti (più morbida e più leggera) e impreziosito con uvetta calibro golden e vaniglia Tahiti pura in bacche. Al chilo 43 euro. Chi vuole omaggiare Santoro può scegliere il Panetùn de l'Enzo, con cioccolato e albicocca (1,5 kg, 75 euro).

Pavé Per il Natale 2024 la pasticceria milanese presenta una selezione di panettoni che comprende il classico milanese con farina del Mulino Bongiovanni, burro di Normandia, frutta candita di prima scelta, Vaniglia del Madagascar e lievito madre di settant'anni e poi il Coccolato fondente, la Torta tonka, i Quattro Cioccolati, il Caffè e Cioccolato Biondo e l'Albicocca e cioccolato Fondente. La versione da un chilo costa 42 euro, la versione ridotta in vasocottura 21.

Vergani Era il 1944 quando Angelo Vergani, in un piccolo laboratorio di pasticceria in viale Monza, dava vita a quello che è oggi l'ultimo grande marchio milanese a produrre in città l'originale panettone di Milano.

Per festeggiare l'80° anniversario del brand, oggi gestito dai nipoti del fondatore, i cugini Lorella e Stefano Vergani per il panettone classico è stato realizzato uno speciale incarto a mano che celebra Milano con una grafica un po' vintage che si ispira agli anni Cinquanta.