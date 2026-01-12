Creativi, "local", innovativi. Gli chef rivelazione del 2026

Chi sarà lo chef rivelazione del 2026 in Lombardia? Stavolta la scelta non è nostra ma quella fatta da critici e giornalisti che hanno risposto al nostro sondaggio annuale sulle tendenze del panorama gastronomico italiano e pubblicato sul sito del Giornale tra il 30 dicembre e il 4 gennaio.

Luca Fantin Non è più giovane (1979) ma in Italia non si è ancora davvero affermato. Non certo per mancanza di talento ma perché ha lavorato principalmente all'estero, al Bulgari Ginza Tower di Tokyo, dove ha ridefinito il concetto di cucina italiana in Giappone. Ora sbarca al Pepe che aprirà nelle prossime settimane nella nuova sede di Langosteria a Montenapoleone. Per Maurizio Bertera de La Cucina Italiana e Carlo Passera di Identità Golose aspettiamoci grandi cose.

Lorenzo Pesci Chef marchigiano del Vòce di Aimo e Nadia, il salotto in centro (è davanti alla Scala!) del gruppo che ha fatto la storia della grande ristorazione milanese, sta progressivamente affrancandosi dall'ala protettrice di Alessandro Negrini e Fabio Pisani, che guidano il marchio. Di lui piacciono la passionalità, l'istinto, il senso del sapore e del divertimento. È stato indicato dalla giornalista e docente Annalisa Cavaleri e da Alessandra Dal Monte di Cook.

Luca Adobati Scelta interessante quella dell'opinion leader Davide Bertellini e di Marco Gatti del Golosario che segnalano per il 2026 il talento di questo giovane chef che, nato e cresciuto ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca, è poi partito per fare esperienza in grandi cucine del mondo (Rene Redzepi, Yannick Alléno, Mauro Colagreco) ed è poi tornato in Casa Romano, per "ridefinire il concetto di cucina d'autore partendo dai piccoli produttori delle eccellenze locali".

Alessandro Pinton È il giovane chef del ristorante stellato Horto, in piazza Cordusio a Milano, che si avvale della consulenza di Norbert Niederkofler, chef tristellato dell'Atelier Moessmer di Brunico. Il quale ha qui trasformato la sua idea di "Cook the Mountain" nell'"Ora etica", ovvero portare in tavola elementi prodotti al massimo a 60 minuti da Milano. Il tutto senza rinunciare alla gioia e al sapore. Lo indica Emanuele Bonati di Scatti di Gusto.

Nicola Bonora Potrebbe essere l'anno della consacrazione (e magari anche della stella) per lo chef di Motelombroso, sul Naviglio Pavese. Un'oasi di pace e design, quasi un giardino d'inverno zen, dove il sardo Bonora propone una cucina inventiva e in continua evoluzione che si nutre anche del confronto con i due visionari titolari, Alessandra Straccamore e Matteo Mazza. Lo segnalano Andrea Grignaffini dell'Espresso e Stefano Corrada di Libero.

Simone Tricarico Finalmente uno chef milanese doc, che da pochi mesi ha aperto a Gaggiano, a sud di Milano, il ristorante Thelema, il coronamento di un sogno: un ristorante intimo con una cucina libera e semplice ma non semplicistica, che sfrutta il territorio, la stagionalità e il tutto a prezzi decisamente accettabili. È stato indicato da Anna Prandoni (direttrice di Gastronomika) e Gabriele Zanatta di Identità Golose

Edoardo Tizzanini È stato un anno importante il 2025 per questo chef toscano classe 1995, con la vittoria della San Pellegrino Young Chef Academy e la titolarità della cucina del DaV by Da Vittorio Louis Vuitton di Milano, nuovo indirizzo del gruppo dei Cerea che si trova al 2 di via Montenapoleone.

Ci sono un Café incentrato sul concetto di "luxury snacking" e un ristorante che propone un "casual fine dining" con alcuni classici della cucina di Da Vittorio (ci sono i celebri paccheri). La segnalazione arriva da Eleonora Cozzella, direttrice de Il Gusto.