Aggredì il rivale con una roncola, condanna confermata per l'imputato di 97 anni

Era stato condannato per tentato omicidio, dopo esser stato accusato a quanto pare di aver cercato di uccidere il rivale al culmine di uno scambio di vedute particolarmente acceso. In che modo? Lo avrebbe colpito a più riprese, provocandogli inoltre il distacco parziale di un orecchio con un colpo di roncola. E proprio nelle scorse ore, la Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 3 mesi di reclusione emessa in precedenza dalla Corte d'Appello di Napoli, nei confronti dell'uomo di 97 anni protagonista della vicenda in questione. Stando a quanto riportato dalla testata online CasertaNews, l'episodio si sarebbe svolto ormai più di un decennio fa a Pratella, una realtà di circa mille anime situata in provincia di Caserta. Tutto ebbe inizio in una giornata all'apparenza come tante altre, quando la persona in questione litigò a quanto sembra con un altro uomo (forse un vicino di casa).

Una discussione che sarebbe tuttavia degenerata nel giro di poco tempo. Al punto che l'uomo, dopo aver afferrato una roncola, l'avrebbe utilizzata per colpire ripetutamente il rivale, ferendolo all'orecchio. Sulla base di quanto ricostruito in un secondo momento dagli inquirenti, l'aggressione venne inoltre interrotta solo dal tempestivo intervento del figlio dell'aggredito, il quale riuscì a bloccare la furia dell'anziano mentre questi stava per sferrare un ulteriore colpo alla vittima (con quest'ultima che giaceva a terra ormai priva di conoscenza, a quanto pare). L'aggressore era quindi finito a processo e i giudici lo avevano riconosciuto colpevole sia in primo che in secondo grado, pur attenuando la pena in Appello. Nel ricorso dinanzi alla Suprema Corte, la difesa dell'imputato ha sostenuto come non fosse intenzione dell'anziano uccidere il rivale, visto che avrebbe sferrato i colpi con la parte "piatta" dell'arnese e non con quella tagliente.