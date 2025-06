Delitto di Garlasco, 4000 accessi a siti porno: la nuova analisi sul pc di Chiara Poggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il settimanale Giallo, da domani in edicola, annuncia un focus sul contenuto del computer di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. In particolare l’approfondimento si concentrerà su alcune analisi informatiche effettuate già nella prima indagine. “ Le analisi sul computer di Chiara Poggi avevano dato un risultato che alla luce delle nuove analisi può avere un valore diverso ”, annunciano dal periodico.

Stando a quanto riportato, sarebbero avvenuti numerosi accessi a siti pornografici. “ I carabinieri del Ris, infatti, nel 2007 trovarono su computer di Chiara più di 4000 accessi a siti porno di vario genere, tra cui due dedicati a ‘donne mature’ - proseguono da Giallo - Secondo i legali dei Poggi, molte di quelle ricerche vennero fatte quando la ragazza era a lavoro. Quindi dal fratello Marco e dai suoi amici. Sappiamo che Sempio era spesso in camera di Chiara proprio a navigare su quel computer. I ragazzi usavano sempre il profilo di Chiara ”.

A marzo 2025 è stato iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Marco Poggi. Pare che la comitiva di amici di quest’ultimo frequentasse la villetta di Garlasco: i ragazzi sono stati ritratti come adolescenti piuttosto tipici, dediti ai videogame e ai giochi da tavolo. E i videogame online potrebbero essere la chiave per capire quei 4000 accessi - questione peraltro già affrontata e liquidata dal pm: spesso ancora oggi i siti di gaming online aprono a finestre pop up dal contenuto pruriginoso. C’è una differenza tra accesso e ricerca: l’accesso può indicare anche un contenuto involontario, mentre la ricerca richiede sempre un intervento antropico sulla macchina.

C’è poi il nodo dei file di Chiara Poggi. “ Possono dunque anche aver avuto accesso alla cartella ‘Tatina’ dove la ragazza conservava le sue foto intime e i tre video girati con il fidanzato Alberto - continua Giallo - I ragazzi possono anche aver visto le sue ricerche sulla pedofilia e sugli abusi ”. In realtà, la cartella con il contenuto intimo della vittima non solo era protetta da password - ovvero da una parola chiave che bisognava conoscere per poterla aprire - ma era anche una cartella nascosta, per cui necessitava della conoscenza del percorso per la visualizzazione. Il dettaglio era stato spiegato dal consulente Paolo Reale a Quarto Grado.

Ti interessa l'argomento? delitto di Garlasco Leggi altro Segui

Il settimanale racconta che la madre Rita Preda avrebbe parlato con Chiara della questione: “ Lei si era accorta di queste navigazioni e mi aveva segnalato il fatto, stigmatizzandolo ”, avrebbe raccontato la donna.

Chiara aveva notato altri movimenti strani sul suo pc? È in questo computer il movente dell’omicidio di Chiara?

La chiosa finale del periodico è una domanda, basata sul fatto che il delitto di Garlasco, per il quale è stato condannato nel 2015 il fidanzato della vittima, è a tutt’oggi senza movente: “”.