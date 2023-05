"A ferro e fuoco la discoteca". Simba La Rue e la sua gang vanno a processo

Rinvio a giudizio per i trapper Simba La Rue, Baby Gang e Rondo da Sosa. I tre giovani finiranno a processo insieme ad altri quattro ragazzi appartenenti alla loro gang per i fatti avvenuti il 12 luglio del 2021 davanti all'Old Fashion, discoteca milanese.

La follia davanti al locale

Era il 12 luglio del 2021 e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a Rondo da Sosa e ai suoi compagni venne negato l'accesso all'Old Fashion da parte degli addetti alla sicurezza. Il trapper non era gradito per via di precedenti disordini, ma Rondo da Sosa (Mattia Barbieri) rispose chiamando i suoi amici, fra cui Baby Gang e Simba La Rue.

Prima le minacce, poi il lancio di sassi contro il locale, che aveva provocato il panico. In seguito alla vicenda, il questore di Milano aveva emanato un provvedimento di daspo urbano nei confronti di Rondo da Sosa e Baby Gang della durata di due anni. Lo stesso daspo aveva successivamente colpito anche Simba La Rue.

Le accuse

A seguito dei disordini, i sette ragazzi dovranno adesso affrontare un processo. Nel capo di imputazione firmato dal pubblico ministero milanese Ilaria Perinu e riportato da Ansa, i soggetti coinvolti, fra cui figurano Zaccaria Mouhib (Baby Gang), Mattia Barbieri (Rondo da Sosa) e Mohamed Lamine Saida (Simba La Rue), sono accusati di minacce aggravate, in quanto " servendosi di bottiglie di vetro, bastoni e spranghe " avrebbero minacciato di " mettere a ferro e fuoco il locale se la domenica successiva fosse stato nuovamente vietato loro l'ingresso ".

I ragazzi, rappresentanti dagli avvocati Niccolò Vecchioni, Alberto Sirani ed Eliana Zecca, sono stati chiamati a presentarsi in giudizio. La prima data del processo è stata fissata per il prossimo 13 settembre.

Altri guai per i trapper

Simba La Rue e un altro ragazzo sono accusati anche di danneggiamento ai danni dell'Old Fashion per il lancio dei sassi. Baby Gang è invece finito nei guai per aver violato il daspo urbano che gli impediva l'accesso a Milano, oltre che per percosse. Insieme a Rondo da Sosa e un altro ragazzo avrebbe preso a pugni una persona fuori dal locale.

Baby Gang e Simba La Rue, inoltre, sono imputati anche per una sparatoria verificatasi l'estate scorsa nei pressi di corso Como.