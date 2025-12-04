Garlasco, i legali dei Poggi: "Certezza solo sul Dna di Stasi"

La perizia sul Dna trovato sulle dita di Chiara Poggi è giunta oggi. E non si sono fatte attendere, com’è normale che sia, le reazioni dei legali della parte offesa, ovvero i parenti della vittima trucidata quel 13 agosto 2007, parenti per i quali l’omicidio rappresenta da sempre una ferita aperta.

“ L’unico dato certo e infatti trascurato è il rinvenimento di Dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima ”, hanno commentato gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che seguono i genitori della 26enne Giuseppe Poggi e Rita Preda, e il fratello Marco Poggi. I legali si riferiscono ai profili genetici individuati sulla spazzatura trovata a casa Poggi, ossia la cannuccia dell’Estathè e il packaging di due vasetti di Fruttolo, oltre che un sacchetto di cereali che era su un mobile.

Secondo i legali, “ dalla lettura delle conclusioni della perizia svolta con serietà e riserbo dalla Polizia di Stato, apprendiamo che nulla di nuovo è emerso a carico del signor Sempio rispetto a quanto già noto ”, e si augurano che “ tutto venga alla fine valutato con la dovuta attenzione e rispetto che si devono alla sentenza coperta dal giudicato ”.

In altre parole, Tizzoni e Compagna ricordano che non ci sono novità rilevanti che accusino l’attuale indagato Andrea Sempio - messo per la terza volta sotto la lente degli inquirenti da marzo 2025 - e che esiste una sentenza passata in giudicato che nel 2015 ha condannato il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. I legali si lasciano andare anche alla considerazione che “ sono trascorsi ormai oltre nove mesi da quando, con cadenza quotidiana, la famiglia Poggi viene esposta a un massacrante gioco mediatico i cui fini non sono noti ”.

La perizia presentata quest’oggi dalla perita dell’incidente probatorio Denise Albani alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli riporta l’esito di calcoli biostatistici, che offrono un supporto da “ moderatamente forte ” a “ forte e moderato ” all’ipotesi che Sempio o “ soggetti imparentati ” per via patrilineare possano aver contribuito alle tracce di Dna miste e parziali rinvenute sul quinto dito della mano destra e il primo della sinistra di Chiara Poggi.

identificazione di un singolo soggetto

completi, consolidati e attribuibili a una singola fonte

Tuttavia l’analisi del cromosoma Y non permetterebbe l’“”, cosa che non accadrebbe neppure se i profili genetici rinvenuti fossero “”.