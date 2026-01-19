Hannoun resta in carcere, liberati tre degli arrestati

Resta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana dell'organizzazione. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Genova. I giudici del Riesame hanno annullato tre delle sette misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso delle nove disposte dalla gip Silvia Carpanini. Annullata la misura per Khalil Abu Deiah, custode e legale rappresentante dell'associazione la Cupola d'Oro di Milano, per Abu Rawwa e Rahed Al Salahat. Tra coloro che restano in carcere anche Yaser Elasaly di Milano.

Da quanto risulta da fonti legali, sembra che -sia stato decisivo per l'annullamento di alcune posizioni - che le prove israeliane siano state escluse dal procedimento in quanto ritenute non utilizzabili. Per Hannoun invece, sono state ritenute sufficienti gli indizi raccolti durante l'indagine, ovvero le intercettazioni raccolte dalla polizia e dai servizi di intelligence, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Genova. Le motivazioni del Riesame saranno depositate entro 30 giorni. "Dal dispositivo - la nota del pool di avvocati difensori, tra cui Nicola Canestrini - emerge una chiara vittoria sul piano dei principi: per alcuni indagati è stata disposta la scarcerazione, per altri la misura cautelare è stata confermata. In attesa delle motivazioni, pare tuttavia che il Tribunale abbia escluso l’utilizzabilità della cosiddetta “battlefield evidence” di provenienza israeliana, segnando una netta presa di distanza dalla strumentalizzazione giudiziaria di materiali di intelligence militare. Per i profili residui, il Tribunale avrebbe ritenuto di poter valutare separatamente la sussistenza di indizi sulla base di fonti diverse".

Ancora, ha affermato: "È un risultato importante: viene affermato che la giustizia non può essere usata come strumento di guerra. La lotta al terrorismo va combattuta con le regole, non con scorciatoie. Sul resto attendiamo le motivazioni, ricordando che vale per tutti la presunzione di innocenza".