"Ci hanno minacciato di morte". Parla la mamma di Davide, massacrato dal rom un anno fa

"Non ci capaciteremo mai del perché Davide sia stato ridotto in questo stato. È stato "ucciso" un ragazzo innocente, senza che lui potesse anche solo parlare. Quello che gli è stato fatto è disumano: un dolore inspiegabile, che non passerà mai". Questo lo sfogo di Giusy Orlando, madre di Davide Ferrerio, ad un anno di distanza dal brutale pestaggio del quale è stato vittima il figlio a Crotone. Il ragazzo bolognese ridotto in fin di vita dal giovane di etnia rom Nicolò Passalacqua è ormai in stato vegetativo e non si è più ripreso dalle percosse che subì, per un'aggressione dovuta com'è ormai noto ad uno scambio di persona. E Orlando si è scagliata contro l'aggressore, facendo presente oltretutto di aver ricevuto minacce di morte dai suoi familiari e di dover andare in giro con la scorta. Passalacqua è stato condannato a vent'anni e quattro mesi di carcere per tentato omicidio, per una sentenza che la famiglia Ferrerio non ha a quanto pare gradito.

"Passalacqua non doveva avere la possibilità di accedere al rito abbreviato, che gli ha permesso uno sconto di pena. Vent’anni per quello che ha fatto a Davide sono pochi - ha dichiarato la madre di Davide Ferrerio al quotidiano Il Resto del Carlino - ha distrutto per motivi inesistenti la vita di un ragazzo di vent'anni. Io mi auguro che ci siano pene molto severe anche per le altre persone coinvolte in questa vicenda, perché hanno dimostrato disprezzo nei confronti della vita di mio figlio". Non era come detto Ferrerio che il rom aveva intenzione di "punire" per aver scritto alla fidanzata allora minorenne. Davide fu com'è noto vittima di un equivoco: la "spedizione punitiva" alla quale avrebbero preso parte anche la madre della ragazza in questione e il suo compagno (per i quali è in corso il processo con l'accusa di concorso anomalo in tentato omicidio) era finalizzata ad individuare la persona che aveva chiesto alla giovanissima un appuntamento, da un account Instagram che gli investigatori avrebbero ricondotto al trentunenne Alessandro Curto.