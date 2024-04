Il medico legale: “Giulia non si è difesa”. Pubblico escluso dall'aula: "Immagini troppo dure"

“Non è emerso alcun taglio di tipo autolesivo. Non si è difesa”. Sono le valutazioni di Andrea Gentilomo, il medico legale incaricato di effettuare l’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa incinta al settimo mese a Senago, nell’hinterland di Milano. Il medico ha spiegato che la morte è da ricondurre a un “processo emorragico derivante da lesioni vascolari, in particolare arterie e la vena succlavia”. Quando in aula sono state mostrate le immagini del corpo, tutti i cronisti e il pubblico presente nell'aula della corte d'Assise (in particolare scolaresche) sono state fatte uscire.

Dalle valutazioni del medico ci sarebbero due coltelli compatibili (che infatti sono stati sequestrati) con le ferite procurate da Alessandro Impagnatiello, il barista trentenne reo confesso dell’omicidio. Giulia Tramontano, è emerso inoltre dall’autopsia, è stata uccisa con almeno 37 coltellate tutte localizzate sul retro del corpo: 24 sul distretto cervicale, le altre sul torace superiore e dorsale. “Solo alcuni di questi fendenti sono penetrati in profondità”, ha spiegato ancora Gentilomo. Secondo il medico legale è difficilissimo dire che Giulia Tramontano sia stata uccisa mentre si trovava di fronte al suo assassino o alle spalle.

Eppure da quello che è emerso Gentilomo ritiene che sia stata “uccisa da dietro. Parliamo di due soggetti che si fronteggiano, l’azione è estremamente dinamica, sia per i movimenti della vittima che per quelli del killer. Ma le zone interessate dalle lesioni si sarebbero potute raggiungere, tutte, più facilmente da dietro”. Inoltre “sulla parte anteriore del corpo non ci sono segni” e anche le due lesioni sul viso, vicino alle orecchie, e quella sul sopracciglio, sarebbero "compatibili" con un’azione che si è svolta principalmente da dietro.

Ha anche spiegato che il colpo inferto alla laringe avrebbe potuto impedire a Giulia di "urlare".