"Non sono matto". E l'omicida della psichiatra rifiuta la perizia

"Non sono matto". Queste le parole con cui Gianluca Paul Seung, il principale indiziato per l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avrebbe rifiutato proprio nelle scorse ore una perizia psichiatrica. A riportare la notizia sono le testate La Nazione, Il Tirreno e Toscanaindiretta.it, per una scelta che avrebbe spiazzato gli inquirenti. A valutare sia la capacità di intendere e volere che quella di stare in giudizio del trentacinquenne originario di Viareggio è stato chiamato il professor Alessandro Meluzzi, il quale ha riferito di averlo trovato "molto lucido". “Abbiamo potuto conferire con lui solo attraverso la porta della cella - ha detto Meluzzi - e, ripeto, era molto lucido". Seung, che si trova attualmente detenuto presso il carcere fiorentino di Sollicciano, avrebbe dovuto incontrare nei prossimi giorni anche gli psichiatri Stefano Ferracuti, Rolando Paterniti e Renato Ariatti, ma si è a quanto pare opposto con forza a questi incontri.

Un "no" motivato dal fatto di essere stanco e di essersi già sottoposto ad altre perizie analoghe, nel recente passato. Tra l'altro, Seung risulterebbe a quanto sembra indagato anche per procurato allarme a seguito di un altro episodio risalente allo scorso marzo, quando inviò una lettera ai carabinieri della stazione di Tonara (in Sardegna) avvisandoli circa un ipotetico attentato ordito ai loro danni da parte della criminalità organizzata. Il suo arresto è tuttavia legato alla scomparsa della cinquantacinquenne Capovani, la psichiatra aggredita e presa a sprangate a Pisa lo scorso aprile a pochi metri dalla struttura medica nella quale quest'ultima lavorava. Ad aggredirla sarebbe stato proprio Seung, con violenza tale da causare il decesso della vittima a pochi giorni dall'aggressione.