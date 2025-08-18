"Non troveremo mai i colpevoli". La profezia dell’avvocato di Sempio su Garlasco

Il caso di Garlasco continua ad animare il dibattito pubblico, che da mesi si interroga sulla possibilità che Alberto Stasi possa essere innocente. L'ex fidanzato di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere ma anche la procura sembra credere che lui non abbia responsabilità in quel che è successo, o che comunque non sia l'unico coinvolto, tanto che ha riaperto le indagini e indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso. La fine dell'incidente probatorio è fissato per il prossimo ottobre, a meno di rinvii, ma è già "guerra" tra le parti. Da una parte gli avvocati di Stasi che, comprensibilmente, lavorano per far uscire il loro assistito, dall'altra quelli di Sempio che, altrettanto comprensibilmente, lavorano per allontanarlo dalla scena del crimine. E poi gli avvocati della famiglia Poggi che sono convinti sia solo Stasi il colpevole.

" Il suo racconto (di Stasi, ndr) è da asilo. È laureato alla Bocconi, quindi ha un’intelligenza sopra la media. Non è farina del suo sacco, quella storia gli è stata inculcata dai veri assassini della vittima ", ha dichiarato l'avvocato Massimo Lovati, che assiste Sempio, in un'intervista concessa su YouTube allo psicologo Andrea Tosatto. Fin dall'inizio di questa riapertura, Lovati si dice convinto che non sia Stasi l'assassino di Chiara Poggi, tra vari "sogni" che sono stati resi all'opinione pubblica, l'avvocato di Sempio ha dichiarato in più occasioni che secondo lui a uccidere la ragazza siano stati dei "sicari", che Stasi sappia benissimo cosa è accaduto nella villetta di via Pascoli ma non parli per non essere ucciso.