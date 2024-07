Caso Toti, Nordio: "Molte anomalie. Ispezioni? Valuteremo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ospite di Quarta Repubblica, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avuto modo di commentare la vicenda giudiziaria che vede coinvolto il governatore Giovanni Toti. Il ministro ha sottolineato che "non posso e non devo entrare" nella vicenda, ma "non ho capito la logica della custodia cautelare" per Toti. "ma qui mi devo fermare", ha aggiunto, lasciando comunque spiragli aperti.

E poi ha aggiunto: "Posso dire che questa è situazione è abbastanza singolare. Noi e il sottoscritto, che da ex magistrato conosce la legge oltre che da ministro, sta seguendo con molta, molta, molta attenzione".

Articolo in aggiornamento