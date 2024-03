Omicidio Carol Maltesi, i giudici: "Uccisa perché donna. Brutale violenza"

Articolo in aggiornamento

Carol Maltesi è stata uccisa " per un costante filo rosso, quasi un denominatore comune di delitti omologhi e della stessa indole: perché non era un uomo, ma una donna ". È quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza che condanna all'ergastolo Davide Fontana per l'omicidio avvenuto nel gennaio del 2022 a Rescaldina (Milano). In primo grado l'imputato era stato condannato a 30 anni di reclusione, in appello sono state riconosciute anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

"Uccisa perché donna"

Quello di Maltesi fu a tutti gli effetti un femminicidio. Ne sono certi i giudici d'appello che nelle quasi 100 pagine della sentenza parlano di " brutale violenza di genere ". Il killer, che era stato legato sentimentalmente alla 26enne per un breve periodo, secondo i magistrati ha agito con " intento vendicativo " dopo che lei lo aveva lasciato. " L'imputato - si legge nel testo - non ha mai avuto difficoltà nel rappresentarsi che l'ostacolo alla prosecuzione dell'amicizia con Carol Maltesi non era la sua professione ", ma il fatto che la giovane avesse allacciato una nuova storia con un altro uomo.

La condanna in primo grado

Dopo il brutale omicidio, avvenuto in un appartamento alla Rescaldina (Milano) tra il 10 e l'11 gennaio 2022, Fontana fece a pezzi il cadavere. Circa due mesi dopo, gettò i resti tra le montagne di Bormio, in provincia di Brescia. Al termine del processo di primo grado, l'ex bancario fu condannato a 30 anni di reclusione. La sentenza generò molte polemiche perché i giudici del Tribunale di Busto Arsizio avevano escluso dal computo della pena le aggravanti della crudeltà e della premeditazione.