Ora il carabiniere che ha filmato Apostolico rischia un'indagine e un'azione disciplinare

Iscrizione nel registro degli indagati e azione disciplinare. È questo quello che potrebbe rischiare il carabiniere che ha registrato e fatto diffondere il video della giudice Iolanda Apostolico durante una manifestazione del 25 agosto 2018 a Catania durante il caso dei migranti fermi sulla nave Diciotti. Lui, che lavora come luogotenente nello stesso comune siciliano, ha raccontato ai suoi superiori di averlo postato in una chat di amici, tra cui c'erano anche molti colleghi. Il carabiniere sostiene di non sapere come sia finito nelle mani di Matteo Salvini, che lo ha poi pubblicato sui social, mentre l'onorevole leghista Anastasio Carrà - che era stato il primo a riconoscere il quel video il volto dell'Apostolico - ha negato di avere avuto un ruolo nella sua circolazione.

E così la procura di Catania ha aperto per ora un fascicolo a modello 45, ovvero quello riguardante atti non costituenti notizie di reato. L'inchiesta giudiziaria dovrebbe procedere in parallelamente con quella di Roma, che è stata recentemente aperta dopo l'esposto del parlamentare Angelo Bonelli, dei Verdi. Nel frattempo, come aveva fatto sapere questa mattina Repubblica, l'Arma avrebbe aperto un fascicolo disciplinare nei confronti del carabiniere: questo perché esistono circolari specifiche - alcune emanate dopo il caso Cerciello Rega - che vietano la diffusione di materiale prodotto mentre si sta prestando servizio. E il militare in quel momento, per sua stessa ammissione, stava lavorando. In giornata, poi, arriverà la puntualizzazione per cui soltanto all'esito dell'azione penale che eventualmente sarà avviata dalla procura di Catania ci potrà essere una valutazione disciplinare interna dell'Arma sul carabiniere che ha girato e diffuso il video.