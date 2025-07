Processo a Ciro Grillo, la sentenza slitta a settembre

- Articolo in aggiornamento -

Arriverà a settembre la sentenza di primo grado del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Lo ha deciso il collegio giudicante del tribunale di Tempio Pausania, presieduto da Marco Contu (a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu), al termine della seduta di oggi. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, quando si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale nei confronti di una studentessa italo-norvegese, Silvia (nome di fantasia), all'epoca 19enne, nella villetta della famiglia Grillo a Cala di Volpe, in Sardegna. Il procuratore Gregorio Capasso ha chiesto una condanna a 9 anni per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e le conseguenze accessorie.

Quando ci saranno le prossime udienze

Sabato pomeriggio era trapelata l'indiscrezione circa l'eventuale pronuncia del verdetto già nella giornata di oggi.

Il calendario è cambiato al termine della seduta odierna, l'ultima prima della pausa estiva, che si è conclusa con l'arringa del difensore di Edoardo Capitta, l'avvocato Mariano Mameli, e la fissazione delle nuove udienze per lunedì 1 e martedì 2 settembre, con riserva anche il giorno successivo. Ci saranno le repliche del procuratore Gregorio Capasso, dei legali delle parti civili e per ultimo del pool di avvocati delle difese.