Ciro Grillo piange in aula: "Diventerò papà, vorrei esserci per mia figlia"

Si avvia verso la fase conclusiva il processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del luglio 2019 nella residenza estiva di Grillo jr a Cala di Volpe, in Sardegna, ai danni di una studentessa italo-norvegese. Oggi il pm Gregorio Capasso formulerà le richieste di condanna per i quattri imputati, poi la parola passerà alle parti civili.

Ieri Ciro Grillo ha parlato per la prima volta in aula, al Tribunale di Tempio Pausania, dove si celebra il processo: " Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa. Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo e sono praticante avvocato. Credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci ", ha dichiarato.

Nel corso dell'udienza, celebrata a porte chiuse, il 24enne è sembrato molto provato, al punto da scoppiare il lacrime durante la requisitoria del pm. Infine ha annunciato che diventeràil prossimo dicembre.