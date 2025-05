Quelle regole diverse se il killer è uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentile Direttore Feltri,

sono perplesso: una donna condannata in tre gradi di giudizio per avere ucciso l'ex compagno con una coltellata dritta al cuore non ha ancora fatto un solo giorno di galera e resta, anche dopo la sentenza della Cassazione, emessa ora, agli arresti domiciliari. Le sembra normale? Lei cosa ne pensa? Mi riferisco, ovviamente, a Valentina Boscaro che ammazzò l'allora suo fidanzato Mattia Caruso ad Abano Terme il 25 settembre del 2022.

Mattia Schiavon

Caro Mattia,

a parti invertite, ossia se ad uccidere fosse stato Caruso e se la vittima fosse stata colei che ad oggi è stata dichiarata ed è ritenuta oltre ogni ragionevole dubbio la sua assassina, Boscaro, va da sé che, ancora prima del giudizio di primo grado, ricorrendo, come in questo caso, tutti gli elementi che facevano propendere verso la colpevolezza, Caruso sarebbe già stato gettato dietro le sbarre e sarebbe stata buttata via la chiave. Perché? Perché il maschio è sempre il mostro, la femmina è sempre la vittima indifesa. Preconcetti che Valentina e la sua difesa hanno cavalcato e hanno tentato di fare valere anche nel corso del procedimento, sostenendo la tesi, crollata poiché insostenibile, della legittima difesa, ossia che ella fosse vittima di abusi reiterati, di violenze atroci, tra cui lo stupro sistematico da parte di Mattia il quale l'avrebbe più volte violentata allo scopo di metterla incinta. Sulla base di questo racconto è stata ammessa un'attenuante, che risiede nella provocazione, ovvero Valentina sarebbe stata provocata e per questo avrebbe impugnato l'arma ammazzando il fidanzato. Simili attenuanti non vengono riconosciute agli uomini, mai. Vengono riconosciute alle donne in quanto donne, in quanto vittime. Ebbene. Adesso la Cassazione, per un vizio nella motivazione, ha chiesto al tribunale che ha emesso la sentenza di secondo grado di specificare meglio questo elemento.

Valentina seguita a proporsi quale martire, ma ha ammazzato una persona, il fidanzato. E penso come te che, tanto più dopo una sentenza passata in giudicato, ella dovrebbe essere in prigione e non a casa, dove le è stato permesso di permanere in quanto all'inizio del processo aveva in custodia la figlia minore. Perché queste concessioni vengono garantite alle madri e non ai padri? E anche qui emerge una differenza di trattamento, frutto di pregiudizio e di discriminazione, tra maschi e femmine, tra condannati e condannate, tra detenuti e detenute, tra assassini e assassine. Non è giustizia questa. È semmai ingiustizia.

E poi, caro Mattia, vorrei mettere in luce e sottolineare che una donna che viene maltrattata, abusata, stuprata, perseguitata, non esce a cena con il fidanzato, non va al ristorante con il suo violentatore. Si dia il caso che la coppia fosse a cena fuori e che, rincasando, in macchina, mentre Mattia era al volante, Valentina abbia preso il coltello e lo abbia colpito.

Se ella si fosse semplicemente difesa da uno stupro, perché ha raccontato che ad accoltellare Mattia fossero stati estranei davanti al locale in cui la coppia aveva cenato? La giovane avrebbe potuto raccontare la verità. E farlo fin dal principio. Inoltre, mi chiedo da allora come possa un uomo stuprare una donna mentre egli guida l'automobile?

Sarebbe ora di abbattere il pregiudizio che vuole le femmine eterne vittime dei maschi.