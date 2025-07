"Zippo mi ha rubato le chiavi di casa". Il racconto della ex fidanzata Madalina sull'esplosione di Torino

Gli inquirenti sono al lavoro, senza sosta, per ricostruire nei dettagli la vicenda che vede coinvolto Giovanni Zippo, guardia giurata di 40 anni, accusato di aver provocato lo scoppio della palazzina a Torino, in via Nizza, il 30 giugno scorso. In quella circostanza a perdere la vita è stato Jacopo Peretti, 33 anni, che a quell'ora, poco dopo le 3 di notte, dormiva nell'appartamento accanto a quello fatto saltare. Non era lui l'obiettivo di chi ha appiccato l'incendio, ma la residente dell'appartamento dato alle fiamme, Madalina Ionela Hagiu, la quale ha parlato con gli investigatori facendo luce su quanto accaduto.

La relazione sentimentale clandestina

Come riporta il Corriere della Sera, la donna ha confessato di aver avuto una relazione sentimentale con Zippo. "Mi dà un aiuto economico, dei soldi per arrivare a fine mese - ha raccontato -. E io glieli ho anche restituiti" . Questo rapporto sarebbe andato avanti per cinque anni e i prestiti in denaro sarebbero continuati anche nell'ultimo periodo, l'ultimo lo scorso 26 giugno. Sul fronte amoroso, però, come ha spiegato la stessa Madalina, le cose non andavano nel verso giusto. L'amante le avrebbe chiesto di lasciare il suo fidanzato, ma aveva ricevuto un netto rifiuto. Zippo sembrava aver accettato di vedere solo saltuariamente e per puro divertimento la donna, ma poi è cominciato a diventare geloso. Lo scatto più aggressivo in discoteca, la sera del 22 giugno, quando Madalina ha cominciato a ballare con un altro uomo. "Io gli ho risposto che se trovo un ragazzo con cui ballare lo faccio - ha ha dichiarato la giovane - cosa che può fare anche lui con un’altra ragazza" .

L'ossessione di Zippo nei confronti dell'amante

Agli inquirenti Madalina ha anche detto che il suo fidanzato ha trovato le ruote della sua auto tagliate. "Giovanni - ha rivelato - era diventato oppressivo, mi seguiva anche al lavoro. Una volta l’ho visto uscire dal mio portone. Gli ho detto di starmi più lontano" . Con il suo rivale in amore avrebbe avuto un diverbio diretto tempo fa. "È successo proprio in via Nizza, di fronte al portone. Avevo litigato con il mio fidanzato ed ero andata da Giovanni. E ho dormito da lui. Quando mi ha riaccompagnato a casa loro due si sono incrociati e lì hanno litigato" , ha evidenziato nel corso dell'interrogatorio.

Il viaggio all'Isola d'Elba

Giovanni Zippo è stato ricoverato in ospedale nel reparto grandi ustionati del Cto dove ha subito un intervento per le conseguenze di quell'esplosione. Difeso dall'avvocato Basilio Foti, avrebbe agito dopo una relazione sentimentale con la donna che abitava proprio in quell'edificio, ma che in quei giorni era assente perché in vacanza all'Isola d'Elba per raggiungere il proprio compagno impegnato al lavoro nella stagione estiva. Un gesto per terrorizzarla, se non per ucciderla: è quanto dovranno valutare gli inquirenti. Ma intanto una persona ha perso la vita e la vicenda è diventata ancora più ingarbugliata.

Le chiavi rubate

La mattina del 23 giugno sarebbe stato proprio Zippo a portare la valigia e ad accompagnare Madalina alla stazione per raggiungere il compagno all'Isola d'Elba. In quella occasione l’uomo le avrebbe rubato le chiavi che poi sono state ritrovate nella toppa e riconosciute da Madalina. "Non ho mai dato le mie chiavi a Giovanni. Una volta gli ho prestato il mio mazzo per portare a spasso il cane. Quando sono andata via ho chiuso tutto, luce acqua e gas. Ho fatto il mio dovere e non ho dato le chiavi a nessuno.

Due chiavi le ha la proprietaria un’altra il mio fidanzato e l’ultimo mazzo lo tengo nella cassettina appesa al muro. Il 23 giugno, però, non ho controllato se fosse ancora al suo posto, non ho guardato, non ho controllato", ha concluso davanti agli inquirenti.