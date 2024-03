Torino, ferì uno studente lanciando un bici dai Murazzi: condannato a 10 anni

È stato condannato a 10 di reclusione per tentato omicidio il ragazzo di 19 anni che, a gennaio del 2023, lanciò una bici dalla balaustra dei Murazzi di Torino, ferendo in modo grave uno studente universitario, Maurio Glorioso. Il ragazzo, 23 anni, dopo aver lottato tra la vita e la morte per 120 giorni, è rimasto paralizzato. I complici del 19enne, all'epoca minorenni - due ragazzi e una ragazza - erano già stati condannati in primo grado lo scorso settembre con pene comprese tra i 6 e i 9 anni.

L'avvocato del 19enne

L'imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. I giudici gli hanno concesso le attenuati generiche equivalenti alle aggravanti. " Spero che la sentenza sia di monito per quei giovani che il sabato sera, credendosi invincibili, si rendono scriteriatamente autori di fatti di questo genere " ha detto difensore del 19enne, l'avvocato Luigi Tartaglino, dopo il verdetto. " È stato giusto - ha aggiunto il legale - t enere conto che il mio assistito era appena diciottenne all'epoca del fatto e, quindi, già maggiorenne ma non ancora pienamente maturo ". Tartaglino si è anche detto " felice di aver stretto la mano al papà dello studente, una persona che sta sostenendo con grande dignità un dolore immenso ".

Il papà dello studente

A seguito del violentissimo colpo, Mauro Glorioso finì in coma. La bicicletta lo centrò in pieno, procurandogli gravi lesioni alle vertebre. " La cosa che fa più male è che non abbiamo riscontrato pentimento da parte di nessuno. Per il resto rispettiamo la sentenza " ha puntualizzato Giuseppe Glorioso, il papà dell'ex studente di Medicina. " Mio figlio - aveva detto l'uomo quando Mauro era uscito dalla rianimazione - ha lottato per la vita e continuerà a lottare per affrontare ogni giorno le conseguenze permanenti delle lesioni gravissime subite agli arti superiori e inferiori. Vivrà in carrozzina per tutta la vita ".

Le condanne

I fatti risalgono alla sera del 21 gennaio scorso ai Murazzi di Torino. Mauro Glorioso era in fila per entrare al "The Beach", un noto locale della zona, quando fu colpito alla schiena da una bici scagliata dall'alto di una balaustra. I responsabili furono individuati grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Lo scorso settembre tre giovani sono stati condannati in primo grado a pene comprese tra 6 anni e 8 mesi e 9 anni e 9 mesi per tentato omicidio.