"Trasferito a Milano". L'anarchico Cospito lascia il carcere di Sassari

Sarà trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera a Milano. L'anarchico Alfredo Cospito lascerà nelle prossime ore il penitenziario di massima sicurezza di Bancali, secondo quanto si apprende dal suo difensore Flavio Rossi Albertini. Lo spostamento del detenuto ed ex militante della Fai (Federazione Anarchica Informale) è stato deciso dai medici della Asl di Sassari, in stretto contatto con il Dap diretto da Giovanni Russo. Il trasferimento è stato motivato da ragioni mediche, a seguito del deteriorarsi delle condizioni di salute dell'insurrezionalista, che sta digiunando da oltre cento giorni contro l'applicazione nei suoi confronti del 41 bis e contro la possibilità che la sua condanna a vent'anni di reclusione possa trasformarsi in ergastolo ostativo.

"Cospito sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute", ha spiegato l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia dell'anarchico, Angelica Milia, aveva sostenuto che il 55enne fosse a "rischio fibrillazione", in considerazione del suo calo ponderale. Per questo ne aveva sollecitato il trasferimento. Il carcere di Opera dove sarà trasferito nelle prossime ore Cospito è dotato di un raggio destinato alla degenza dei detenuti malati, il cosiddetto Csi (Centro Sanitario Interno), che invece non aveva il penitenziairio di Sassari. Nel caso in cui le condizioni del recluso dovessero precipitare tanto da richiedere un ricovero, verrebbe trasferito all'ospedale San Paolo, collegato all'istituto carcerario.