Il cane di Biden è pericoloso? Documentate 24 aggressioni ai danni del personale della Casa Bianca

Commander, il cane di famiglia del presidente Joe Biden, ha morso il personale dei servizi segreti statunitensi in almeno 24 circostanze e non solo alla Casa Bianca: questo rivelano i nuovi documenti interni dell'United States Secret Service (USSS) ottenuti dalla Cnn. Un numero, peraltro, in cui non sono inclusi incidenti già segnalati in precedenza dal personale esecutivo della residenza e da altri lavoratori della Casa Bianca.

La nuova documentazione rivela una situazione divenuta ormai insostenibile per centinaia di dipendenti, costretti a cambiare le proprie abitudini per evitare di essere morsi dal pastore tedesco. "Le recenti aggressioni ci hanno costretto a prendere precauzioni quando Commander è presente" , scrive alla sua squadra un assistente agente speciale responsabile della Divisione di protezione presidenziale dell'USSS in un'e-mail del giugno 2023. Un avvertimento arrivato mesi prima che il cane fosse rimosso dalla Casa Bianca. Ci sono altre 400 pagine di documenti in cui viene lanciato l'allarme. Nell'ottobre 2022, ad esempio, un anonimo tecnico dei servizi segreti ha raccontato di un incidente occorsogli, spiegando di essere "preoccupato per l'escalation del comportamento violento dell'animale domestico" e di temere "che possa accadere ad altri qualcosa di ancora più grave".

Gli incidenti documentati hanno visto tra le vittime componenti della divisione in uniforme dei servizi segreti, membri della scorta di protezione del presidente e altri funzionari della USSS. Le aggressioni si sono verificate all'interno e all'esterno della residenza della Casa Bianca ma anche nelle case dei Biden a Wilmington e Rehoboth Beach, nel Delaware, a Camp David, e a Nantucket, nel Massachusetts, dove la famiglia trascorre le vacanze del Ringraziamento.

A detta di una fonte vicina alla famiglia del presidente, i Biden "hanno il cuore spezzato per questo. Si sono scusati con coloro che sono stati morsi, ad alcuni hanno portato dei fiori. Commander è iperprotettivo e, anche se hanno provato e riprovato a lavorarci, hanno dovuto lasciarlo andare a vivere altrove" . Il cane, giunto in casa da cucciolo nel 2021, aveva iniziato a diventare aggressivo dopo poco più di un anno dal suo arrivo.

"Il presidente e la first lady hanno profondamente a cuore la sicurezza di coloro che lavorano alla Casa Bianca e di coloro che li proteggono ogni giorno" , dichiara la responsabile delle comunicazioni della first lady Jill Biden, in una nota fornita alla Cnn. "Nonostante l'ulteriore addestramento del cane, il guinzaglio, il lavoro con i veterinari e la consulenza con comportamentisti di animali, l'ambiente della Casa Bianca si è rivelato semplicemente troppo per Commander" , si legge ancora nel comunicato. "Dallo scorso autunno vive con altri membri della famiglia".

Uno degli incidenti più gravi descritti via mail risale al 29 luglio 2023, e rivela la serietà del problema. Un agente dell’unità di controsorveglianza della divisione di protezione presidenziale era in servizio a Rehoboth Beach, nel Delaware, spiega il rapporto. Mentre si dirigeva verso il cortile, l'uomo ha sentito abbaiare Commander il quale, nonostante la situazione di pericolo già accertata "era libero e senza guinzaglio" . L'agente fu aggredito e morso all'avambraccio sinistro, subendo una profonda e vasta lacerazione che lo portò a perdere molto sangue: fu curato sul posto dall'unità medica della Casa Bianca, che gli applicò sei punti di sutura e prescrisse degli antibiotici per la ferita.

Le cose non andavano meglio neppure col cane più anziano dei Biden: anche "Major" aveva provocato qualche incidente, prima di essere trasferito in modo permanente nel Delaware.