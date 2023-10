Professione Harry Potter. Arriva la prima laurea in magia: come funziona

Sono milioni le persone di tutte le età che dall'uscita della saga di Harry Potter hanno sognato di poter andare a scuola ad Hogwarts, studiare pozioni, trasfigurazione, incantesimi o erbologia. Ora per tutti i sognatori desiderosi di diventare "veri maghi" il sogno può avverarsi in Gran Bretagna, iscrivendosi ad un corso di specializzazione post laurea in magia.

L'Università delle meraviglie

Da settembre all'Università di Exeter, nel sudovest del Regno Unito, si può seguire un Master "innovativo" in Scienze magiche e occulte che è stato creato in seguito al " recente aumento di interesse per la magia e l'occulto ", come ha spiegato alla Bbc la professoressa Emily Selove, responsabile del corso.

La cosa detta in questo modo può far sorridere, soprattutto se ci si aspetta di trovare come insegnanti la vice preside Minerva McGranitt o il professore di Pozioni Severus Piton, creati dalla penna di Jk Rowling, ma il corso sarà molto più serio di quello che si possa immaginare.

Chi ci sarà in cattedra

Come spiegano i direttori, in cattedra saliranno docenti con esperienza in storia, letteratura, filosofia, archeologia, sociologia, psicologia, teatro e religione che illustreranno il ruolo della magia in Occidente e in Oriente. L'opportunità offerta non sarà quindi quella di diventare esperti di lettura delle carte, o del pendolo, ma studiare la storia della magia e l'impatto che ha avuto insieme alla stregoneria, sulla società e sulla scienza nelle varie parti del mondo.

Quanto Harry Potter ha suscitato interesse per la magia

Arrivare ad organizzare un "corso di magia" è uno dei tanti record del "maghetto" a partire dalle sue storie nate dall'immaginazione di Jk Rowling, anch'essa appassionata di esoterismo e magia, è riuscito a compiere. Si parte dagli incassi proprio della scrittrice: supponendo che l'autrice abbia preso royalty per il 15% -ma si presume molto di più - il suo guadagno si aggirerebbe intorno ai 1,15 miliardi di dollari. A questo si devono aggiungere i ricavi dei film che si aggirano intorno ad un 10% netto, probabilmente la Rowling ha aggiunto altri 770 milioni di dollari. Tradotta in 80 lingue, tra cui il latino e il greco antico, resta il secondo libro più acquistato nella storia dell’editoria, con una vendita complessiva di 500 milioni di copie. Il suo record viene superato solo da "Maigret" di Simenon.

I film, secondo dati del 2020, quindi da aggiornare, ha incassato 7,7 miliardi di dollari, la più remunerativa della storia di Hollywood. Non ha incassato poco neanche l'interprete principale, Daniel Radcliffe, che sempre dai dati del 2020 avrebbe un patrimonio netto di circa duecentoquarantacinque milioni di dollari. E se per il primo film ne intascò soltanto uno, per gli ultimi due avrebbe guadagnato circa cinquanta milioni di dollari.