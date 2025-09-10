Attacco con il coltello in Francia, l'assalitore voleva fare una strage come Columbine

Paura questo pomeriggio in un istituto agrario di Antibes, nel sud della Francia, dove un ragazzo armato di coltello ha fatto irruzione, aggredendo un insegnante e uno studente. Il responsabile è stato arrestato e si tratta di un 18enne, forse un ex studente. Tutto fa pensare che il giovane volesse commettere una strage di massa come i casi di Utoya (Norvegia) o Columbine (Colorado).

L'allarme è scattato nel corso del primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 settembre, intorno alle 13.30, quando il 18enne turco Ekin A. ha raggiunto l'istituto agrario con il chiaro intento di sferrare un attacco. Armato di un coltello da cucina, ha colpito un insegnante di inglese (52 anni), pugnalandolo tre volte, e poi una studentessa di 16 anni. In un secondo momento il 18enne si è diretto verso il retro dell'edificio, trovandosi faccia a faccia con il preside, che in qualche modo è riuscito a calmarlo. Nel frattempo erano già stati allertati i soccorsi, e sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto di polizia nazionale di Antibes.

Ekin A., già noto alle forze dell'ordine perché schedato con la lettera "S" degli individui a rischio, è stato subito arrestato. A quanto pare si tratta di un soggetto vicino a movimenti neonazisti. Sembra inoltre che soffra di disturbi psichiatrici perché nel 2024 venne internato in un'unità di cure psichiatriche. Nell'aprile dello stesso anno fu poi arrestato per apologia criminale. Il ragazzo intendeva commettere una strage simile a quella, terribile, della Columbine High School, avvenuta il 20 aprile 1999 negli Stati Uniti.

Nel corso del sopralluogo all'interno dell'istituto, i poliziotti hanno rinvenuto uno zaino con un secondo coltello. Il 18enne è in stato di fermo per essere entrato armato nella scuola e per tentato omicidio.

Stando a quanto dichiarato sindaco di Antibes, Jean Leonetti, il giovane è undella scuola.

L'insegnante e la studentessa aggrediti sono stati soccorsi dal personale sanitario e poi accompagnati in ospedale. Nessuno, però, rischia la vita.